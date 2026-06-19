Lanzaron una diplomatura y un libro sobre el manejo sustentable del fuego en la región chaqueña

La propuesta académica y la publicación fueron presentadas en el Centro Cultural del Bicentenario con la participación de autoridades, especialistas y representantes de distintas instituciones.

Hoy 14:45

En el Centro Cultural del Bicentenario se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Diplomatura en Manejo Sustentable del Fuego en Establecimientos Productivos de la Región Chaqueña y la presentación del libro “El Manejo del Fuego: una guía para el uso sustentable del fuego en establecimientos productivos del Chaco Argentino desde la ciencia y la práctica”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Participaron del acto el rector de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma; la decana de la Facultad de Ciencias Forestales, Dra. Nancy Giannuzzo; el director de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero del INTA, Dr. Gabriel Angella; el ministro de Producción de la Provincia, Ing. Néstor Machado; la directora General de Bosques y Tierras, Dra. Noelia Zanichelli; el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero, Dr. Carlos Kunst; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Miguel Sarmiento; la decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Dra. Eve Liz Coronel; la secretaria de Extensión de la FCF, Ing. Rocío Carreras; el representante de la Sección Bomberos Forestales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero, Franco Zanni; el referente provincial del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en Santiago del Estero, Luis Atayde, acompañado por el equipo de brigadistas; las concejales Dra. Gabriela Ortiz y Lic. Alejandra Monjes Rosales; el jefe de Bomberos Voluntarios de La Banda, comandante general Luis Romualdo Tévez; el director de Aviación Civil, comandante Jorge Azar; docentes, estudiantes de los colegios Giuseppe Tovini y Belén, bomberos y público en general.

La jornada comenzó con la firma de un acta acuerdo entre la Facultad de Ciencias Forestales y el INTA, rubricada por la Dra. Nancy Giannuzzo y el Dr. Gabriel Augusto Angella, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas de capacitación, investigación y vinculación institucional.

Posteriormente, la Dra. Sandra Bravo, docente de la FCF, y la Dra. Roxana Ledesma, del INTA, presentaron los alcances de la Diplomatura en Manejo Sustentable del Fuego.

Seguidamente, el Dr. Darío Coria tuvo a su cargo la presentación del libro “El Manejo del Fuego”, obra que reúne conocimientos científicos y experiencias prácticas sobre el uso responsable del fuego en los ecosistemas del Chaco Argentino. Durante el acto también se compartió una salutación especial del Dr. Pablo Peri, uno de los editores del material junto al Dr. Coria y al Dr. Domingo Molina-Terrén.

En el marco de la actividad se entregaron declaraciones de interés institucional y académico. La concejal Dra. Gabriela Ortiz hizo entrega de una declaración de interés por parte del Concejo Deliberante de la Capital, mientras que la concejal Lic. Alejandra Monjes Rosales realizó una distinción similar en representación del Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda. Asimismo, se dio lectura a resoluciones de interés académico emitidas por distintas facultades de la UNSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero y otras instituciones.

Como cierre, el Dr. Darío Coria, la Dra. Sandra Bravo y la Dra. Roxana Ledesma mantuvieron un enriquecedor intercambio con los asistentes, respondiendo consultas y reflexionando sobre los desafíos y oportunidades que plantea el manejo sustentable del fuego en la región chaqueña.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Editorial Bellas Alas.