Se intensifica la búsqueda de una joven desaparecida en Jujuy

Wanda Nara Estefanía Santa María, una joven de 15 años, ha sido reportada como desaparecida en Jujuy desde el día de ayer, activándose la búsqueda por parte de CINDAC.

Hoy 14:19

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, conocido como CINDAC, ha activado un operativo de búsqueda para encontrar a Wanda Nara Estefanía Santa María, una adolescente de 15 años cuya ubicación es desconocida desde el día de ayer.

La joven es descrita como de contextura física delgada, con tez trigueña y cabello castaño largo y lacio, que lleva un flequillo. Su vestimenta al momento de la desaparición consistía en una calza corta de color negro y un buzo rosado.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que pueda ayudar en la localización de Wanda. Se insta a las personas a comunicarse con el 911 o a asistir a la seccional más cercana a su domicilio.

Además, se habilitaron números telefónicos específicos para recibir información sobre su paradero: 3886828607 y 3886860239. La colaboración ciudadana es fundamental en estos casos de desaparición.

El caso de Wanda ha generado una gran preocupación en la comunidad de Jujuy, donde se han organizado esfuerzos colectivos para apoyar su búsqueda. La activación del CINDAC refleja la seriedad con la que se están tratando estos casos en la región.

Es importante recordar que la desaparición de mujeres y niñas es un tema grave que afecta a muchas comunidades en Argentina, y la pronta acción de las autoridades es crucial para garantizar la seguridad y bienestar de las personas afectadas.