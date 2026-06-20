Conmoción en el barrio La Católica: hallaron sin vida a un hombre en el patio de su vivienda

La víctima fue identificada como Cristian Gramajo, de aproximadamente 32 años. Personal médico constató el fallecimiento y se aguardaba la intervención de Criminalística y Bomberos.

Hoy 17:36

Un lamentable hecho generó conmoción durante la tarde de este sábado en el barrio La Católica de la ciudad Capital, donde un hombre fue encontrado sin vida en el patio de su domicilio.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima fue identificada como Cristian Gramajo, de aproximadamente 32 años, con residencia en inmediaciones de calle Juncal y Bordo.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde y motivó la presencia de efectivos policiales y personal del servicio de emergencias. Integrantes del SEASE 107 acudieron al domicilio y constataron el fallecimiento del hombre.

Tras las primeras actuaciones, se solicitó la intervención de Bomberos y de personal de Criminalística, que deberán realizar las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.