Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 19º
X
Policiales

Conmoción en el barrio La Católica: hallaron sin vida a un hombre en el patio de su vivienda

La víctima fue identificada como Cristian Gramajo, de aproximadamente 32 años. Personal médico constató el fallecimiento y se aguardaba la intervención de Criminalística y Bomberos.

Hoy 17:36
Hallazgo

Un lamentable hecho generó conmoción durante la tarde de este sábado en el barrio La Católica de la ciudad Capital, donde un hombre fue encontrado sin vida en el patio de su domicilio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima fue identificada como Cristian Gramajo, de aproximadamente 32 años, con residencia en inmediaciones de calle Juncal y Bordo.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde y motivó la presencia de efectivos policiales y personal del servicio de emergencias. Integrantes del SEASE 107 acudieron al domicilio y constataron el fallecimiento del hombre.

Tras las primeras actuaciones, se solicitó la intervención de Bomberos y de personal de Criminalística, que deberán realizar las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una familia santiagueña muere tras un brutal accidente en la Ruta 9
  2. 2. Fatal accidente en avenida Lugones: murió un motociclista tras impactar contra un camión
  3. 3. El Mundial 2026 ya tiene sus primeros eliminados: quiénes se quedaron afuera antes del cierre de la fase de grupos
  4. 4. La agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy sábado 20 de junio
  5. 5. Las Termas: detienen a un hombre tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT