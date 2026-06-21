Franco Colapinto volverá a manejar el Lotus E20 con el que hizo su histórica exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino participará del Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, donde volverá a subirse al monoplaza de Fórmula 1 que condujo ante una multitud en Palermo.

Hoy 00:09

Franco Colapinto volverá a manejar el Lotus E20, el monoplaza de Fórmula 1 con el que protagonizó una histórica exhibición en las calles de Buenos Aires. Será durante el mes de julio, en el marco de un prestigioso festival de automovilismo en Inglaterra.

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El piloto argentino de Alpine será parte del Festival de la Velocidad de Goodwood, una de las citas más tradicionales del calendario motor internacional, donde volverá a subirse al auto de la temporada 2012 de la Fórmula 1. La exhibición está prevista para el 12 de julio.

Será un reencuentro especial para Colapinto con el mismo monoplaza que condujo a fines de abril durante el Road Show realizado en Buenos Aires, una jornada que quedó grabada en la memoria de los fanáticos argentinos.

Aquella presentación reunió a más de 600.000 personas en la zona de Palermo y marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década.

Para Colapinto, la participación en Goodwood será una nueva oportunidad para mostrarse en el plano internacional y, al mismo tiempo, revivir uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando pudo estar cerca del público argentino en una jornada histórica.

Cómo es el Festival de la Velocidad de Goodwood

El Festival de la Velocidad de Goodwood se celebra cada año en Goodwood House, en el sur de Inglaterra. El evento reúne a fabricantes, equipos, pilotos y vehículos históricos de distintas categorías del automovilismo mundial.

Uno de sus principales atractivos es la tradicional subida de montaña, un recorrido icónico en el que los protagonistas manejan ante miles de espectadores y fanáticos del deporte motor.

En ese escenario, Colapinto volverá a ponerse al volante del Lotus E20, un auto que ya tiene un significado especial para el piloto argentino y para los fanáticos que lo vieron girar en Buenos Aires.

GP de Austria: cuándo corre Franco Colapinto

Antes de su participación en Goodwood, Colapinto tendrá actividad oficial en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. La acción comenzará el viernes 26 de junio con las primeras prácticas libres y continuará durante todo el fin de semana.

Viernes 26 de junio

Entrenamientos Libres 1: 08.30

Entrenamientos Libres 2: 12.00

Sábado 27 de junio

Entrenamientos Libres 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10.00