Emotivo homenaje a los papás en el Colegio Santiago Apóstol con una jornada patriótica y futbolera

La institución bandeña homenajeó a los padres con una actividad especial que incluyó la confección de barriletes patrios, momentos de integración familiar y el aliento a la Selección Argentina.

Hoy 13:21

Los papás del Colegio Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda fueron homenajeados este lunes con una emotiva actividad desarrollada en el Jardín de Infantes de la institución, donde se combinaron los festejos por el Día del Padre, el Día de la Bandera y el acompañamiento a la Selección Argentina.

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La jornada se vivió en un clima de profunda alegría y participación familiar, bajo la mirada protectora de San José Obrero, padre de Jesús y esposo de María Santísima, reconocido como ejemplo de entrega, trabajo, humildad y amor a la familia.

Durante el encuentro, los niños junto a sus familias confeccionaron barriletes patrios decorados con los colores celeste y blanco, en una propuesta alusiva al Día de la Bandera. Cada creación simbolizó el orgullo por los emblemas nacionales y los valores que unen a todos los argentinos.

Además, la comunidad educativa compartió un momento especial alentando a la Selección Argentina, celebrando con entusiasmo los colores nacionales y fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad argentina.

Desde la institución agradecieron a todas las familias que participaron de esta significativa propuesta, destacando el compromiso y la presencia de los padres en una jornada que estuvo marcada por la alegría, los valores familiares y el amor por la patria.