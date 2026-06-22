Juan Pablo Vojvoda fue presentado en Racing y dejó un mensaje contundente: “Este club exige salir campeón”

El nuevo entrenador de la Academia asumió oficialmente su cargo y aseguró que el principal objetivo de su ciclo será pelear por títulos. Además, habló sobre el plantel, los juveniles y el proyecto institucional.

Hoy 13:23

Juan Pablo Vojvoda inició oficialmente su etapa como director técnico de Racing Club y, en su presentación junto a Diego Milito y Sebastián Saja, dejó en claro cuáles serán las aspiraciones de su gestión. “Este club exige salir campeón. El objetivo es llevarlo a lo más alto. El resultado siempre tiene que estar presente”, afirmó el entrenador, marcando desde el primer día la exigencia con la que afrontará el desafío.

El flamante DT, que firmó contrato hasta junio de 2027, ya dirigió su primera práctica al frente del plantel y explicó que se encuentra en pleno proceso de evaluación de los futbolistas. “Estoy conociendo a los jugadores. En todo inicio de temporada hay ventas y llegadas. Estamos trabajando en eso”, comentó al referirse al armado del equipo para la segunda parte del año.

Vojvoda también compartió la imagen que tenía de Racing antes de asumir el cargo, destacando las características futbolísticas que observó cuando enfrentó al conjunto de Avellaneda como rival. Según expresó, siempre vio un equipo con una fuerte conexión con sus hinchas, además de un estilo intenso y con buen trato de la pelota, aunque aclaró que no se ata a un único sistema táctico.

En otro tramo de la conferencia, el entrenador resaltó la importancia que les otorga a las divisiones inferiores y aseguró que los juveniles tendrán oportunidades si demuestran estar preparados. “Me formé en inferiores y parte de la elección de los refuerzos también pasa por analizar qué chicos del club pueden jugar en Primera”, sostuvo.

Por último, Juan Pablo Vojvoda explicó que su mirada trasciende lo estrictamente deportivo y valoró el crecimiento institucional de Racing. En ese sentido, destacó las obras que se desarrollan tanto en el nuevo predio como en el Cilindro de Avellaneda, remarcando que considera fundamental acompañar el desarrollo integral del club mientras busca alcanzar los máximos objetivos dentro del campo de juego.