Florencia Peña habla sobre la controversia del padre de Messi

Florencia Peña aborda la controversia generada por la difusión de información falsa sobre Lionel Messi y su padre, destacando su agotamiento por la situación y su disposición a disculparse públicamente.

Hoy 15:58

La actriz Florencia Peña ha vuelto a pronunciarse sobre la controversia relacionada con la difusión de una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi. Tras su actuación en la obra "Las hijas" en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, Peña fue abordada por la prensa, donde tuvo un intercambio tenso debido a las reiteradas preguntas sobre el tema.

Visiblemente cansada por la repercusión del episodio, la actriz manifestó su malestar ante los periodistas. “Ya está, ya dije todo. ¿Qué más voy a decir? ¿Me quieren poner en un paredón y pegarme? ¿Qué más?”, expresó mientras se dirigía a su vehículo, según reportes del programa "Desayuno Americano".

A pesar de su incomodidad, Peña reafirmó que ya ha asumido su responsabilidad y reiterado sus disculpas. “Hice la función, hice todo lo que tengo que hacer. Ya pedí perdón, ya expliqué cómo había sido todo. Lo lamento muchísimo. Fue durísimo, pero lo logré. Me hizo bien actuar y ya está”, comentó.

Al ser consultada sobre si el contacto con el público y sus compañeros le había ayudado a sobrellevar la situación, respondió: “Sí, obvio. Además, cumplir con mis obligaciones. Este es mi trabajo también. Lamento mucho lo que pasó. Ya escucharon lo que dije. Ya va a bajar la espuma, ahora estoy muy cansada”.

La actriz también compartió que cuenta con el apoyo de su familia, indicando que sus hijos y su esposo la esperaban en casa tras la función.

En una de las preguntas, un cronista indagó si esta había sido la situación más difícil de su carrera artística. Entre risas, Peña evitó profundizar y simplemente respondió: “Buscá el archivo”.

Horas antes, Florencia Peña había realizado un emotivo descargo en televisión, explicando cómo ocurrió el error durante su participación en un programa de streaming. Manifestó sentirse afectada por las consecuencias y reiteró sus disculpas a quienes se vieron perjudicados.

“Si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase”, afirmó. Asimismo, aclaró que recibió la información mientras estaba al aire y no tuvo oportunidad de verificarla.

“Yo estaba al aire. En Luzu no hay monitores. Trabajo desconectada del teléfono y la computadora. Por la cucaracha me dijeron lo que había pasado con contundencia y como diciendo que sería bueno que dijera algo”, explicó.

Mientras la polémica sigue generando repercusiones en redes sociales y medios de comunicación, la actriz busca cerrar este capítulo y enfocarse de nuevo en sus actividades profesionales.