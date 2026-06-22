Las Termas: dos hermanos fueron baleados y detuvieron a un sospechoso tras varios allanamientos

Uno de los heridos debió ser trasladado al Hospital Regional. La Justicia ordenó cuatro procedimientos y continúa la búsqueda de otro acusado.

Hoy 16:31

Un violento episodio ocurrido en Las Termas de Río Hondo dejó como saldo a dos hermanos heridos de arma de fuego y derivó en una investigación por presunto homicidio en grado de tentativa, que durante la jornada de este lunes incluyó varios allanamientos y la aprehensión de uno de los sospechosos.

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Las víctimas fueron dos hermanos de apellido Valor, de 20 y 39 años, quienes ingresaron al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con heridas provocadas por disparos de arma de fuego. Debido a la gravedad de las lesiones, uno de ellos debió ser derivado al Hospital Regional de la ciudad Capital para recibir atención especializada.

De acuerdo con la investigación, el hecho se habría producido en las inmediaciones de un lavadero de autos ubicado en el barrio Pescadito, donde varias personas compartían bebidas alcohólicas. Por causas que son materia de investigación, una discusión fue elevando su nivel de violencia hasta convertirse en una pelea, momento en el que se efectuaron los disparos.

A partir de las averiguaciones realizadas por personal de la Dirección General de Investigaciones, los heridos señalaron a dos hombres como presuntos responsables del ataque.

Con intervención de la fiscal Daiana Pérez Vicens y por disposición del juez de Control y Garantías, se concretaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. Tres de los procedimientos tuvieron resultado negativo.

Tres de los procedimientos tuvieron resultado negativo. Sin embargo, en una vivienda del sector Herrera El Alto, los investigadores lograron ubicar y aprehender a un joven de apellido Gómez, de 22 años, señalado en la investigación como uno de los presuntos involucrados en el hecho.

Durante el operativo también se secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a distintas pericias. Además, personal de Criminalística realizó pruebas destinadas a detectar posibles residuos de disparo, cuyos resultados serán incorporados al expediente.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, el acusado permanece alojado a disposición de la fiscalía interviniente, mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso mencionado en la causa. La investigación sigue en curso para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.