Gustavo Álvarez explicó su salida de San Lorenzo y apuntó contra las presiones internas

El entrenador cuestionó los condicionamientos para armar el plantel y reveló que le pidieron modificar una lista de prescindibles por “presiones externas”.

Hoy 00:21

Gustavo Álvarez rompió el silencio tras su salida de San Lorenzo y apuntó directamente contra las presiones internas que, según explicó, condicionaron el armado del plantel para el segundo semestre de la temporada.

El ciclo del entrenador llegó a su fin el lunes 22 de junio, justo el día en que el plantel debía iniciar la pretemporada. Horas después, el propio DT difundió una carta pública en la que expuso sus diferencias con la conducción del club y explicó los motivos de su decisión.

En el comunicado, Álvarez sostuvo que el fútbol profesional de San Lorenzo necesita una “profunda reestructuración” y remarcó que, para obtener resultados diferentes, hacen falta procedimientos distintos a los que llevaron al club a su situación actual.

“Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”, expresó el técnico en uno de los pasajes más fuertes de su carta.

El punto de quiebre estuvo vinculado al armado del plantel. Según detalló, había planteado tres ejes principales: mantener la base del equipo titular pese a la necesidad económica de realizar transferencias, reemplazar a los futbolistas vendidos con incorporaciones de jerarquía similar y promover juveniles de inferiores en lugar de jugadores considerados prescindibles.

El entrenador aseguró que existía un listado único de 11 futbolistas prescindibles, sin juveniles incluidos, que había sido aprobado por unanimidad entre el cuerpo técnico, el Consejo de Fútbol y la Subcomisión de Fútbol Profesional en una reunión realizada el jueves 18 de junio.

Sin embargo, explicó que el sábado 20 de junio por la noche le comunicaron la necesidad de cambiar tres nombres de esa nómina por “presiones externas”, algo que rechazó de manera inmediata.

“Respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, señaló Álvarez, quien agregó que el domingo, tras varias conversaciones, se terminó el vínculo de palabra y se le informó que no debía presentarse al entrenamiento del lunes.

El ex DT del Ciclón también remarcó que decidió dar un paso al costado para que el club no se viera perjudicado por posibles acciones legales de terceros, en medio de un contexto institucional y económico complejo.

La salida de Álvarez dejó a San Lorenzo sin entrenador justo en el inicio de la pretemporada y profundizó la incertidumbre futbolística de cara al segundo semestre.

El técnico había asumido a fines de marzo en reemplazo de Damián Ayude y dirigió 13 partidos, con un saldo de tres victorias, siete empates y tres derrotas.

Tras su salida, el plantel quedó bajo la conducción interina de Walter Perazzo, mientras la dirigencia evalúa alternativas para contratar a un nuevo entrenador.