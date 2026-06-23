La llamativa frase de Haaland antes de enfrentar a Francia: “Van a ganarnos y van a ser campeones”

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El delantero de Noruega, autor de un doblete ante Senegal, se mostró aliviado por la clasificación a dieciseisavos y sorprendió con su declaración sobre Les Bleus.
Erling Haaland fue una de las grandes figuras de la victoria de Noruega por 3 a 2 ante Senegal, resultado que le permitió a los Vikingos Rojos clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, después del partido, el delantero sorprendió con una llamativa declaración sobre el próximo rival de su selección: Francia.
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El goleador del Manchester City habló tras el encuentro y, lejos de enfocarse en la pelea por el primer puesto del Grupo I, se mostró conforme con haber conseguido el principal objetivo: avanzar de ronda.
“Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo”, expresó Haaland en diálogo con Fox Sports, en la previa del cruce ante Les Bleus.
El delantero noruego reconoció que la clasificación era el gran objetivo para su país y dejó en claro que el partido ante Francia no lo inquieta tanto como el hecho de haber logrado el pase a la siguiente instancia.
“Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble, así que este partido no me interesa tanto. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo”, agregó.
La frase no tardó en llamar la atención, especialmente porque Noruega todavía tiene la posibilidad de terminar como líder de su zona. Para lograrlo, deberá vencer a Francia en la última fecha del grupo.
Haaland atraviesa un gran debut mundialista: ya lleva cuatro goles en su primera Copa del Mundo y fue clave para que Noruega acceda por segunda vez en su historia a una segunda ronda del certamen.
La anterior clasificación noruega a una fase eliminatoria había sido en Francia 1998, cuando luego quedó eliminada en octavos de final ante Italia. En las otras ediciones que disputó, Francia 1938 y Estados Unidos 1994, no logró superar la fase inicial.
En la próxima jornada, Noruega se medirá ante Francia en un duelo directo por el primer puesto del Grupo I. Actualmente, los Vikingos Rojos marchan segundos por diferencia de gol y solo una victoria les permitirá quedarse con el liderazgo de la zona.