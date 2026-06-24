Cortes de luz en el AMBA afectan a más de 30 mil usuarios en medio de una alerta por frío extremo

Avellaneda es la zona más comprometida por la interrupción del suministro, que también alcanza a usuarios de Lanús y Florencio Varela. El apagón se produjo minutos antes de las 7 de la mañana.

Hoy 08:18

Más de 32 mil usuarios se encuentran sin luz este miércoles por la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de una jornada marcada por una alerta amarilla por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Según el reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el corte de suministro se produjo a las 6.55 y afectó principalmente a la zona sur del Conurbano bonaerense, justo en el horario en el que muchas familias se preparaban para salir rumbo a los colegios y a sus lugares de trabajo.

El partido más comprometido es Avellaneda, aunque también se registran usuarios sin electricidad en Lanús y Florencio Varela. En total, se reportaron oficialmente 32.200 usuarios afectados, todos dentro del área de concesión de Edesur.

De acuerdo con lo publicado en el monitor de estado de servicio del ENRE, la interrupción corresponde a la red de media tensión y la normalización del suministro estaba prevista hacia las 10.30 de la mañana.

Hasta el momento, Edesur no informó oficialmente cuál fue el motivo del corte masivo, mientras que varios usuarios expresaron su malestar en redes sociales por la falta de servicio y la ausencia de precisiones sobre la situación.

El apagón coincidió con una de las mañanas más frías del año en el AMBA.