Marruecos busca asegurar el primer puesto en el Mundial 2026 ante un Haití ya eliminado

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo K
Colombia 1
RD Congo 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo L
Panamá 0
Croacia 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Suiza -
Canadá -
24 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina -
Qatar -
24 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Brasil -
24 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Marruecos -
Haití -
24 / 06 / 2026
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

Marruecos busca asegurar el primer puesto en el Mundial 2026 ante un Haití ya eliminado

Se enfrentan desde las 19:00 en el Atlanta Stadium, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Los africanos ya tienen asegurada su clasificación, pero necesitan ganar para terminar como líderes de la zona.

Hoy 10:47

Marruecos y Haití cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con realidades muy diferentes. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el Atlanta Stadium, donde los africanos intentarán sellar el primer puesto del Grupo C, mientras que los centroamericanos buscarán despedirse con una actuación positiva.

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El seleccionado marroquí, que fue una de las grandes revelaciones al alcanzar las semifinales en Qatar 2022, comenzó su camino en esta Copa del Mundo con un empate frente a Brasil y luego logró un valioso triunfo por 1-0 sobre Escocia. Con esos resultados aseguró su clasificación a los 16avos de final, aunque todavía necesita sumar de a tres para depender de sí mismo en la lucha por el liderazgo del grupo.

Por su parte, Haití no pudo hacer pie en el torneo y quedó eliminado tras perder en sus dos primeras presentaciones. Primero cayó frente a Escocia y luego sufrió una derrota por 3-0 ante Brasil, resultados que lo dejaron sin posibilidades matemáticas de avanzar. Aun así, intentará cerrar su participación con una sorpresa y, además, convertir su primer gol en esta edición del certamen.

En cuanto a las probables formaciones, Marruecos alinearía a Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. Por el lado de Haití, jugarían Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilfried Isidor.

El compromiso comenzará a las 19:00, contará con el arbitraje del neerlandés Danny Desmond Makkelie, se disputará en el Atlanta Stadium y será televisado por TyC Sports. Con la clasificación ya asegurada para los africanos y el orgullo en juego para los haitianos, el cierre del Grupo C promete emociones hasta el final.

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