Marruecos busca asegurar el primer puesto en el Mundial 2026 ante un Haití ya eliminado

Se enfrentan desde las 19:00 en el Atlanta Stadium, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Los africanos ya tienen asegurada su clasificación, pero necesitan ganar para terminar como líderes de la zona.

Hoy 10:47

Marruecos y Haití cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con realidades muy diferentes. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el Atlanta Stadium, donde los africanos intentarán sellar el primer puesto del Grupo C, mientras que los centroamericanos buscarán despedirse con una actuación positiva.

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El seleccionado marroquí, que fue una de las grandes revelaciones al alcanzar las semifinales en Qatar 2022, comenzó su camino en esta Copa del Mundo con un empate frente a Brasil y luego logró un valioso triunfo por 1-0 sobre Escocia. Con esos resultados aseguró su clasificación a los 16avos de final, aunque todavía necesita sumar de a tres para depender de sí mismo en la lucha por el liderazgo del grupo.

Por su parte, Haití no pudo hacer pie en el torneo y quedó eliminado tras perder en sus dos primeras presentaciones. Primero cayó frente a Escocia y luego sufrió una derrota por 3-0 ante Brasil, resultados que lo dejaron sin posibilidades matemáticas de avanzar. Aun así, intentará cerrar su participación con una sorpresa y, además, convertir su primer gol en esta edición del certamen.

En cuanto a las probables formaciones, Marruecos alinearía a Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. Por el lado de Haití, jugarían Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilfried Isidor.

El compromiso comenzará a las 19:00, contará con el arbitraje del neerlandés Danny Desmond Makkelie, se disputará en el Atlanta Stadium y será televisado por TyC Sports. Con la clasificación ya asegurada para los africanos y el orgullo en juego para los haitianos, el cierre del Grupo C promete emociones hasta el final.