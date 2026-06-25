Shakira revela el tratamiento estético previo a su actuación en el Mundial

Shakira captó la atención del público tras su destacada actuación en la inauguración del Mundial, generando un gran interés sobre los tratamientos estéticos que utiliza antes de sus shows.

Hoy 07:01

La cantante colombiana Shakira ha regresado al centro de la atención mediática tras su electrizante actuación en la inauguración del Mundial. Su presentación no solo fue aclamada por su música, sino también por su imagen y estilo, lo que ha suscitado miles de comentarios en redes sociales.

Muchos seguidores de la artista se han preguntado sobre su tratamiento estético previo a este importante evento. Shakira es conocida por cuidar meticulosamente cada detalle antes de subir al escenario, lo que incluye no solo su vestuario y ensayos, sino también rutinas de belleza y cuidado de la piel.

Según diversas fuentes de entretenimiento, el tratamiento facial que Shakira habría utilizado está vinculado al láser LYMA, un dispositivo de cuidado facial que ha ganado popularidad entre las celebridades por su efectividad.

Este tratamiento no implica una cirugía, sino que utiliza tecnología de láser para mejorar el aspecto de la piel. Al ser un procedimiento no invasivo, ha captado la atención de quienes buscan una apariencia fresca sin someterse a intervenciones quirúrgicas.

La atención hacia el tratamiento estético de Shakira se intensificó tras su destacada aparición en el Mundial, donde lució una imagen cuidadosamente elaborada, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.Shakira tiene una larga trayectoria frente a las cámaras, y cada una de sus presentaciones provoca un análisis exhaustivo de su música y estilo.

El láser LYMA es un dispositivo que mejora la apariencia de la piel sin necesidad de cirugía, utilizando luz de baja intensidad. Este tratamiento es conocido por ayudar a que la piel se vea más luminosa y firme.

Las celebridades suelen optar por este tipo de tratamientos faciales debido a las exigencias de su trabajo, donde cada detalle de su rostro es scrutinizado bajo luces brillantes y cámaras de alta definición. Por lo tanto, el cuidado facial se convierte en una parte esencial de su preparación para eventos importantes.