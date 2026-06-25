Insólito: trató de robar en un local, forcejeó, se quedó semidesnuda y volvió para exigir que borren el video

La dueña del lugar atrapó a la mujer y le quitó la campera quedando desnuda de la cintura para arriba. Tras el incidente, la mujer regresó al local y rompió un vidrio en medio de una discusión.

Hoy 14:39

Una mujer que intentó robar en un negocio de Santa Fe protagonizó un insólito episodio después de forcejear con la comerciante del local y terminar prácticamente desnuda frente a las cámaras de seguridad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la localidad de San Justo, donde una joven ingresó a un almacén simulando ser una clienta.

Cerca de las 7:47, vestida con una campera negra y una capucha que le cubría la cabeza, pidió una bebida. Sin embargo, antes de que la comerciante pudiera acercarse al mostrador, la mujer se abalanzó sobre la caja registradora e intentó apoderarse del dinero que había en su interior.

Fue entonces cuando se escuchó el grito de la encargada del local, que corrió hacia el mostrador y comenzó a forcejear con la sospechosa. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, se la escucha decir en las imágenes mientras intenta recuperar el dinero.

Te recomendamos: Le cantaron el feliz cumpleaños a Messi desde una escuela rural santiagueña y el video emocionó a todos

Durante el enfrentamiento, la joven llegó a golpear a la comerciante en la cabeza con su puño y recibió una reacción similar. El forcejeo fue tan intenso que el dinero cayó al piso y la mujer perdió la ropa, quedando desnuda de la cintura para arriba.

Finalmente, escapó entre insultos mientras volvía a colocarse la ropa. Pero la secuencia no terminó allí.

Dos horas más tarde, alrededor de las 10, la mujer regresó al negocio con una nueva exigencia. “Más vale que borres el video”, advirtió al ingresar al local.

El reclamo derivó en una fuerte discusión con la comerciante y otros empleados que se encontraban en el lugar. Antes de retirarse, la mujer rompió un vidrio del negocio, un estruendo que también quedó registrado por las cámaras de seguridad que encabezan esta nota.

Según medios locales, fue retenida por quienes estaban en el comercio hasta la llegada del personal policial, que intervino y realizó el procedimiento correspondiente.