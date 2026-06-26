Bélgica va por la clasificación ante la Nueva Zelanda de Tim Payne, que sueña con dar el golpe en el Mundial 2026

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El conjunto europeo llega obligado a ganar tras un flojo comienzo de torneo, mientras que los All Whites buscarán una victoria que les permita ilusionarse con avanzar como uno de los mejores terceros del Grupo G. El encuentro comenzará a las 00.00 en el BC Place de Vancouver.
Nueva Zelanda y Bélgica protagonizarán un duelo decisivo por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 00.00 en el BC Place de Vancouver, donde ambos seleccionados buscarán un triunfo que les permita seguir con vida en la pelea por un lugar en los 16avos de final.
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El conjunto oceánico ha sorprendido por el nivel mostrado en sus dos primeras presentaciones. Debutó con un vibrante 2-2 frente a Irán y luego cayó 3-1 ante Egipto, en un partido en el que comenzó ganando. Con un punto en la tabla, los All Whites mantienen la ilusión de imponerse ante Bélgica y meterse entre los mejores terceros del certamen.
La realidad de Bélgica está lejos de las expectativas. Los Diablos Rojos igualaron 1-1 con Egipto y luego empataron 0-0 ante Irán, dejando una imagen preocupante por su escasa capacidad para imponerse en el juego. Ahora, el equipo dirigido por Rudi García no tiene margen de error y necesita sumar de a tres para asegurar su clasificación.
Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Tyler Bindon Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Matthew McCowatt, Sarpreet Singh; Ben Old Just y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.
Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jérémy Doku y Romelu Lukaku. DT: Rudi García.