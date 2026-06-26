Egipto e Irán cierran la fase de grupos con la mira puesta en los 16avos

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Las dos selecciones llegan con posibilidades de avanzar en el Grupo G y buscarán una victoria que les permita asegurar el pasaje a la fase eliminatoria. El encuentro se jugará desde las 00.00 (hora argentina) en el Seattle Stadium.
Egipto e Irán protagonizarán uno de los partidos más importantes del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado desde las 00.00 (hora argentina) en el Seattle Stadium, donde ambos equipos buscarán un triunfo que les garantice la clasificación a los 16avos de final.
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El conjunto africano llega en un gran momento luego de mostrar una clara evolución en sus dos primeras presentaciones. En el debut empató 1-1 frente a Bélgica y posteriormente consiguió una valiosa victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, resultados que le permitieron alcanzar los cuatro puntos y depender de sí mismo para avanzar de ronda.
Por su parte, Irán lidera el grupo y todavía no conoce la derrota. En su estreno igualó 2-2 ante Nueva Zelanda en un partido muy entretenido y luego rescató un 0-0 frente a Bélgica, resultado que lo dejó en una posición favorable. Ahora intentará cerrar la primera fase con una victoria para quedarse con el primer puesto de la zona.
El encuentro será dirigido por el árbitro Szymon Marciniak, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un compromiso que promete ser intenso de principio a fin.
El equipo que termine como líder del Grupo G enfrentará en los 16avos de final a uno de los mejores terceros provenientes de los Grupos E, F, G, I o J. En tanto, el segundo se medirá con el escolta del Grupo A, mientras que un eventual tercer puesto dependerá de la tabla de mejores terceros para conocer su rival.