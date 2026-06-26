Nicolás Varrone fue 20° en la práctica de la Fórmula 2 en Austria

El piloto argentino completó una ajustada sesión en el Red Bull Ring con el equipo Van Amersfoort Racing. Oliver Goethe marcó el mejor tiempo en una práctica en la que 21 de los 22 autos terminaron separados por menos de un segundo.

Hoy 07:53

Nicolás Varrone tuvo su primer contacto oficial con el Red Bull Ring de Spielberg al finalizar 20° en la práctica libre de la sexta fecha del campeonato de Fórmula 2. El argentino, que este fin de semana compite con el equipo Van Amersfoort Racing, quedó a menos de ocho décimas del mejor registro en una tanda marcada por una enorme paridad entre los participantes.

El piloto de Ingeniero Maschwitz completó 22 vueltas y estableció un tiempo de 1m17s742, quedando a 764 milésimas del alemán Oliver Goethe, quien dominó la sesión con un registro de 1m16s978 al volante de uno de los autos de MP Motorsport. La igualdad fue tal que 21 de los 22 pilotos finalizaron separados por menos de un segundo.

La práctica tuvo una interrupción con bandera roja luego del despiste del británico Cian Shields, representante de AIX Racing, quien fue el único competidor que terminó a más de un segundo del líder de la sesión.

Ahora, Varrone buscará dar un salto en el rendimiento durante la clasificación, programada para las 10.55 (hora de Argentina). La lucha por la pole position tendrá como principal desafío las altas temperaturas ambientales y del asfalto, un factor que podría influir en el comportamiento de los neumáticos durante la sesión decisiva.