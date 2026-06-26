Scaloni prepara una Argentina alternativa para cerrar el grupo ante Jordania

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo H
Uruguay 0
España 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde 0
Arabia Saudita 0
FINALIZADO
00:00 Grupo G
Egipto -
Irán -
27 / 06 / 2026
00:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Bélgica -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Scaloni prepara una Argentina alternativa para cerrar el grupo ante Jordania

La Selección realizó su último entrenamiento en Kansas antes de viajar a Dallas. Con la clasificación y el primer puesto asegurados, el DT apostaría por mayoría de suplentes.

Hoy 22:25

La Selección Argentina completó este viernes su último entrenamiento en Kansas antes de viajar a Dallas, donde enfrentará a Jordania por el cierre del Grupo J del Mundial 2026. Con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto ya asegurados, Lionel Scaloni prepara una formación alternativa.

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El equipo nacional trabajó al mediodía en el centro de entrenamiento, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Allí se pudo observar una activación física seguida de ejercicios con pelota, aunque las principales definiciones quedaron reservadas para la intimidad del plantel.

La idea del cuerpo técnico es darle minutos a futbolistas que tuvieron poca participación en los primeros partidos y, al mismo tiempo, administrar las cargas de los habituales titulares de cara al primer cruce eliminatorio.

“La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, había anticipado Scaloni tras la victoria ante Austria.

En ese contexto, todo indica que la Albiceleste presentará un once con mayoría de suplentes. La principal novedad estaría en el arco, ya que Emiliano “Dibu” Martínez volvería a ser titular pese a que durante la semana se especuló con la posibilidad de preservarlo.

El arquero ya dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y, en principio, continuará sumando rodaje.

En defensa, según los indicios del entrenamiento, Scaloni podría inclinarse por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo regresaría al equipo tras recuperarse del desgarro en el sóleo que lo marginó de los dos primeros partidos del Mundial.

La mitad de cancha tendría a Leandro Paredes y Exequiel Palacios como doble cinco, mientras que Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso ocuparían los costados. Ambos tendrían su debut absoluto en Copas del Mundo.

Además, Valentín Barco podría ingresar en la segunda etapa para sumar sus primeros minutos en el certamen.

En ataque, Julián Álvarez sería titular por primera vez en este Mundial. La principal incógnita pasa por su acompañante: Lionel Messi siempre quiere jugar, pero con el grupo resuelto, Scaloni podría decidir preservarlo.

En ese escenario, la opción que gana fuerza es Nicolás Paz, aunque tampoco está descartado Lautaro Martínez. El doble nueve fue una alternativa probada por el entrenador, aunque el futbolista del Como corre con ventaja.

La probable formación de Argentina ante Jordania

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lionel Messi o Lautaro Martínez; y Julián Álvarez.

Cuti Romero, la única baja

El único futbolista que no estuvo presente en el campo durante los 15 minutos abiertos a la prensa fue Cristian “Cuti” Romero. El defensor continúa con la recuperación del golpe en la rodilla que sufrió ante Austria, en la misma zona donde había padecido un esguince en el ligamento lateral durante un partido de la Premier League con Tottenham.

La buena noticia es que la tomografía realizada este viernes por la mañana arrojó que no existe lesión ligamentaria. De todas maneras, el zaguero está descartado para el partido ante Jordania y será la única baja entre los 26 convocados.

Por ahora, Romero realiza tareas de kinesiología y gimnasio, con el objetivo de llegar en condiciones al cruce de dieciseisavos de final, previsto para el próximo viernes en Miami.

Argentina cerrará la fase de grupos con tranquilidad en la tabla, pero con objetivos claros: cuidar futbolistas, recuperar ritmo en algunos nombres importantes y sostener la identidad de juego de cara a la etapa decisiva del Mundial 2026.

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