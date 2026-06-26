Scaloni prepara una Argentina alternativa para cerrar el grupo ante Jordania

La Selección realizó su último entrenamiento en Kansas antes de viajar a Dallas. Con la clasificación y el primer puesto asegurados, el DT apostaría por mayoría de suplentes.

Hoy 22:25

La Selección Argentina completó este viernes su último entrenamiento en Kansas antes de viajar a Dallas, donde enfrentará a Jordania por el cierre del Grupo J del Mundial 2026. Con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto ya asegurados, Lionel Scaloni prepara una formación alternativa.

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El equipo nacional trabajó al mediodía en el centro de entrenamiento, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Allí se pudo observar una activación física seguida de ejercicios con pelota, aunque las principales definiciones quedaron reservadas para la intimidad del plantel.

La idea del cuerpo técnico es darle minutos a futbolistas que tuvieron poca participación en los primeros partidos y, al mismo tiempo, administrar las cargas de los habituales titulares de cara al primer cruce eliminatorio.

“La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, había anticipado Scaloni tras la victoria ante Austria.

En ese contexto, todo indica que la Albiceleste presentará un once con mayoría de suplentes. La principal novedad estaría en el arco, ya que Emiliano “Dibu” Martínez volvería a ser titular pese a que durante la semana se especuló con la posibilidad de preservarlo.

El arquero ya dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y, en principio, continuará sumando rodaje.

En defensa, según los indicios del entrenamiento, Scaloni podría inclinarse por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo regresaría al equipo tras recuperarse del desgarro en el sóleo que lo marginó de los dos primeros partidos del Mundial.

La mitad de cancha tendría a Leandro Paredes y Exequiel Palacios como doble cinco, mientras que Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso ocuparían los costados. Ambos tendrían su debut absoluto en Copas del Mundo.

Además, Valentín Barco podría ingresar en la segunda etapa para sumar sus primeros minutos en el certamen.

En ataque, Julián Álvarez sería titular por primera vez en este Mundial. La principal incógnita pasa por su acompañante: Lionel Messi siempre quiere jugar, pero con el grupo resuelto, Scaloni podría decidir preservarlo.

En ese escenario, la opción que gana fuerza es Nicolás Paz, aunque tampoco está descartado Lautaro Martínez. El doble nueve fue una alternativa probada por el entrenador, aunque el futbolista del Como corre con ventaja.

La probable formación de Argentina ante Jordania

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lionel Messi o Lautaro Martínez; y Julián Álvarez.

Cuti Romero, la única baja

El único futbolista que no estuvo presente en el campo durante los 15 minutos abiertos a la prensa fue Cristian “Cuti” Romero. El defensor continúa con la recuperación del golpe en la rodilla que sufrió ante Austria, en la misma zona donde había padecido un esguince en el ligamento lateral durante un partido de la Premier League con Tottenham.

La buena noticia es que la tomografía realizada este viernes por la mañana arrojó que no existe lesión ligamentaria. De todas maneras, el zaguero está descartado para el partido ante Jordania y será la única baja entre los 26 convocados.

Por ahora, Romero realiza tareas de kinesiología y gimnasio, con el objetivo de llegar en condiciones al cruce de dieciseisavos de final, previsto para el próximo viernes en Miami.

Argentina cerrará la fase de grupos con tranquilidad en la tabla, pero con objetivos claros: cuidar futbolistas, recuperar ritmo en algunos nombres importantes y sostener la identidad de juego de cara a la etapa decisiva del Mundial 2026.