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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 19º
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Locales

El municipio concretó nuevas obras de reparación de calles en La Banda

Se realizaron trabajos de enripiado, bacheo y reparación de pavimento en varios barrios con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

Hoy 14:11

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó durante la semana trabajos de bacheo, nivelación y aporte de base estabilizada en diferentes sectores de la ciudad.

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En este sentido, desde el área indicaron que se concretaron trabajos de enripiado en calle Nicaragua desde Molino hasta calle Italia del barrio Río Dulce; bacheo en el Paseo Nivel Sur; se realizó la rotura de pavimento sobre calle Quintana para su posterior reparación; apertura del Pasaje Primero en el barrio Ampliación Gorrini; y bacheo en la intersección de San Martin y Aristóbulo del Valle.

Con obras en distintos barrios de la ciudad de La Banda continúa ejecutando tareas de pavimentación, bacheo y arreglo de veredas para optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público.

Asimismo, desde el área de Obras Públicas solicitaron paciencia a los vecinos, debido a que las intervenciones se están llevando a cabo de forma paulatina en la medida de que las condiciones climáticas lo permiten, por lo que se pide que circulen con precaución por los sectores donde los trabajadores y las maquinarias se encuentran trabajando.

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