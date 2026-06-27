El municipio concretó nuevas obras de reparación de calles en La Banda

Se realizaron trabajos de enripiado, bacheo y reparación de pavimento en varios barrios con el objetivo de mejorar la transitabilidad.
La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó durante la semana trabajos de bacheo, nivelación y aporte de base estabilizada en diferentes sectores de la ciudad.
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En este sentido, desde el área indicaron que se concretaron trabajos de enripiado en calle Nicaragua desde Molino hasta calle Italia del barrio Río Dulce; bacheo en el Paseo Nivel Sur; se realizó la rotura de pavimento sobre calle Quintana para su posterior reparación; apertura del Pasaje Primero en el barrio Ampliación Gorrini; y bacheo en la intersección de San Martin y Aristóbulo del Valle.
Con obras en distintos barrios de la ciudad de La Banda continúa ejecutando tareas de pavimentación, bacheo y arreglo de veredas para optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público.
Asimismo, desde el área de Obras Públicas solicitaron paciencia a los vecinos, debido a que las intervenciones se están llevando a cabo de forma paulatina en la medida de que las condiciones climáticas lo permiten, por lo que se pide que circulen con precaución por los sectores donde los trabajadores y las maquinarias se encuentran trabajando.