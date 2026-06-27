Destacan el acompañamiento del municipio a la iniciativa de promover una mayor seguridad para los ciclistas

Integrantes de una asociación de mountain bike valoraron el apoyo de la gestión local a un proyecto que busca promover una circulación vial más segura.

Hoy 14:17

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad vial, las integrantes de la Asociación Civil La Banda Mountain Bike, Liliana Coronel y Marcela Centeno, destacaron el acompañamiento brindado por la Municipalidad de La Banda a la propuesta presentada para impulsar la Ley de Protección del Metro y Medio, iniciativa que busca resguardar la integridad de quienes circulan en bicicleta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, Coronel explicó que el proyecto fue presentado hace aproximadamente dos meses ante el Honorable Concejo Deliberante y contempla la obligatoriedad de que los vehículos mantengan una distancia mínima de un metro y medio al sobrepasar a un ciclista, con el objetivo de reducir los siniestros viales y garantizar una circulación más segura.

Asimismo, señaló que la propuesta incluye la creación de bicisendas en sectores estratégicos del casco céntrico, lo que convertiría a La Banda en uno de los primeros municipios del norte argentino en avanzar con una normativa de estas características.

En ese sentido, remarcó que el ciclista “no es solamente una persona que pedalea, sino un vecino, un trabajador, un docente, un padre o una madre de familia que merece respeto y protección”, por lo que consideró fundamental generar conciencia sobre la convivencia responsable entre todos los actores del tránsito.

Finalmente, Liliana Coronel agradeció el respaldo recibido por parte de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani; destacando el acompañamiento del director de Deportes, Hugo Rojas; de la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, y de todo el equipo municipal por abrir las puertas a esta iniciativa ciudadana.

“Nos han recibido muy bien y les ha gustado la propuesta. Es un proyecto pensado para toda la comunidad y agradecemos profundamente la oportunidad de poder presentarlo y trabajar en conjunto para hacerlo realidad”, expresó.