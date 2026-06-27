Más instituciones se suman a las actividades por el “Mes de la Prevención de los Consumos Problemáticos y Adicciones”

Se realizan talleres, capacitaciones y encuentros interinstitucionales con el objetivo de fortalecer estrategias de prevención, asistencia e inclusión.

Hoy 14:20

La Dirección de Prevención en Adicciones perteneciente a la Secretaría de Desarrollo y Coordinación Territorial se encuentra realizando encuentros, capacitaciones y espacios de articulación institucional orientados a fortalecer las estrategias de prevención, asistencia e inclusión en la ciudad de La Banda.

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En este sentido, los integrantes del área en articulación con la Asociación de Intercambio con la campaña “Acompañe, no Castigue” con el lema "Acompañar es Resistir”.

De igual manera, se realizó el taller "Decisiones que Construyen Futuro" en la Escuela Técnica N° 6 “Comandante Besares” destinados a los alumnos de 5° año de la institución.

Al respecto, desde el área se ofrece una propuesta de reflexión sobre las motivaciones de consumo, el exceso en el consumo de alcohol como problema y qué sustancias consumimos los argentinos, además de consejos de cuidados entre pares y cómo acompañar desde los entornos afectivos.

Según el último estudio nacional en población general de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol (81,0%) y el tabaco (51,3%), son las dos sustancias más consumidas por los argentinos, que probaron alguna droga (legal o ilegal) en su vida.

En esa línea, la coordinadora Gabriela Diamante sostuvo que "estamos trabajando de manera coordinada con las instituciones que funcionan en la ciudad y la enorme red de actores de la sociedad civil con estrategias de cuidado colectivas para brindar información y problematizar el consumo de alcohol y sustancias y sus consecuencias físicas y sociales. Si acompañamos, podemos construir una sociedad donde ninguno y ninguna quede afuera”.