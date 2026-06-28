“Estoy en River...”, la respuesta de Juanfer Quintero cuándo le preguntaron sobre su futuro

El volante de la Selección de Colombia aseguró que está enfocado en el Mundial 2026 y remarcó que sigue siendo futbolista del Millonario.

Hoy 12:24

Juan Fernando Quintero volvió a referirse a su futuro y dejó una frase clara en medio de las dudas sobre su continuidad en River. Tras el empate sin goles entre Colombia y Portugal, el mediocampista fue consultado por su situación y eligió poner el foco en la Copa del Mundo 2026.

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“¿El futuro de qué, si el presente es el Mundial? Estoy en River, no ha cambiado nada”, respondió Juanfer en diálogo con TyC Sports.

El colombiano, que tiene contrato vigente con el Millonario hasta fines de 2027, atraviesa otra vez un momento de incertidumbre en el club de Núñez. Su participación en el último tramo del semestre con Eduardo Coudet fue menor a la esperada y eso alimentó las versiones sobre una posible salida.

Pese a ese escenario, Quintero remarcó que hoy su cabeza está puesta en la Selección de Colombia, que disputará los dieciseisavos de final del Mundial ante Ghana.

Su mirada sobre los refuerzos de River

El mediocampista también fue consultado por el mercado de pases de River, que se mueve con nombres fuertes. Entre ellos aparece su compatriota Rafael Santos Borré, quien está cerca de regresar al club.

Lejos de mostrarse incómodo, Juanfer celebró la posibilidad de que lleguen refuerzos.

“Bien, de eso se trata, que ganemos muchos títulos”, afirmó.

Una situación enigmática en River

La relación futbolística entre Quintero y Coudet viene siendo observada de cerca. Para el entrenador, el colombiano es un jugador valioso, capaz de abrir defensas cerradas y resolver partidos con su jerarquía, aunque durante el semestre lo utilizó principalmente como alternativa desde el banco.

Su ingreso tardío en la final ante Belgrano, cuando apenas restaban los minutos adicionales, fue una señal de que no aparecía como prioridad dentro del once titular.

Además, tras perder la definición del Apertura en Córdoba y luego de que el colombiano se fuera sin jugar el último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, crecieron los rumores sobre una posible ruptura entre ambos.

En aquel momento, Coudet negó cualquier conflicto.

“Tenemos una gran relación, una hora y media charlamos el lunes. Es uno de los jugadores con que más hablo y me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál es el objetivo”, expresó el DT.

Y agregó: “Si tuviera una mala relación, no se podría ocultar. Pasamos de una charla con alguien con quien tengo una buena relación, a amanecer con una ruptura de todo. Para nada me dijo que se tenía que ir ni yo le dije que se vaya”.

Un ídolo con margen para decidir

Juanfer Quintero es una leyenda para los hinchas de River. Autor del gol más importante de la historia del club en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, su figura tiene un peso especial dentro de la institución.

Por eso, el trato hacia él suele ser distinto al de otros futbolistas. Así lo reconoció el presidente Stéfano Di Carlo, cuando se refirió a la situación del plantel.

“A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir lo que quiere”, había señalado el dirigente.

Colombia, el Mundial y un posible cruce con Argentina

Mientras se define su futuro en River, Quintero mantiene la concentración puesta en el Mundial. Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final y, si ambos seleccionados avanzan, en el horizonte podría aparecer un cruce ante la Selección Argentina en cuartos.

Sobre esa posibilidad, Juanfer prefirió ser cauto.

“Falta mucho todavía. Esperemos poder llegar. Vamos paso a paso. Todos los partidos son difíciles. Vamos de a poco”, cerró.