Mujer de 69 años estafada por un impostor que fingía ser Elon Musk

Una mujer de 69 años fue víctima de un fraude al creer que tenía una relación amorosa con Elon Musk, lo que le costó 26.000 dólares.

Hoy 19:01

Una mujer de 69 años en Brasil fue víctima de un fraude perpetrado por un estafador que se hacía pasar por Elon Musk. El engaño comenzó en Facebook, donde la víctima conoció al impostor y le proporcionó su número de teléfono para comunicarse a través de Telegram.

Durante un periodo de tres meses, la víctima intercambió mensajes con el estafador, quien logró ganarse su confianza. La mujer, confiada, guardó en su teléfono el contacto bajo el nombre de “Mi amor Elon”.

Según el jefe de la Policía Civil de Goiás, José Sena, el estafador comenzó a hacer peticiones a la mujer, prometiéndole enviar regalos como flores y joyas, los cuales nunca llegaron. Entre sus solicitudes, pidió dinero para abastecer su supuesto avión.

Las transferencias iniciales de la víctima fueron de aproximadamente $172 cada una, aumentando posteriormente a $517. El impostor convenció a la mujer de solicitar préstamos por $10,696 y $15,865, que fueron transferidos a cuentas bancarias fraudulentas.

El engaño fue descubierto por los hijos de la mujer, quienes notaron múltiples mensajes sobre la venta de su casa valorada en $86,000. El estafador había prometido un retorno de inversión de más de $600,000 en solo tres días.

Las autoridades creen que esta estafa podría estar relacionada con una organización criminal y advierten a los familiares de las personas mayores sobre los peligros de las relaciones en línea. Cualquier sospecha de fraude debe ser investigada.

Recientemente, se reportó un caso similar en Toledo, Brasil, donde una mujer de 79 años también afirmó haber tenido una relación con Musk. La víctima, en un intento de comprar tarjetas de regalo, atrajo la atención de un empleado de supermercado, lo que llevó a la intervención policial.