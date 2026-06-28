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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 14º
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Somos Deporte

Mitre sumó su primer triunfo en la Liga Santiagueña ante un Güemes que no levanta

El elenco Aurinegro se impuso por 2 a 0 ante el Gaucho en el marco de la fecha 11 del Anual.

Hoy 19:15

Después de una larga espera, Mitre pudo celebrar por primera vez en el campeonato. En una nueva edición del clásico santiagueño, el conjunto aurinegro venció 2 a 0 a Güemes en la Isla, por la fecha 11 de la Liga Santiagueña. 

Federico Batule, autor de los dos tantos del encuentro, le dio la victoria al Auri por 2 a 0. 

Mitre alcanzó los 7 puntos en la Zona Capital y en la próxima se medirá ante Yanda FC.

Por su parte Güemes, se mantiene último en la zona con 4 puntos y en la siguiente jornada queda libre.

Programación de la fecha 11

Domingo 28

Unión Santiago 1-0 Yanda FC
Central Córdoba 3-1 Estudiantes
Güemes 0-2 Mitre
Central Argentino 1-1 Vélez
Agua y Energía 2-1 Banfield

Martes 30 de junio

Sarmiento vs. Instituto Santiago
Cancha: Sarmiento
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00

TEMAS Club Atlético Mitre Club Atlético Güemes Primera Nacional
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