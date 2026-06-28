Mitre sumó su primer triunfo en la Liga Santiagueña ante un Güemes que no levanta

El elenco Aurinegro se impuso por 2 a 0 ante el Gaucho en el marco de la fecha 11 del Anual.

Hoy 19:15

Después de una larga espera, Mitre pudo celebrar por primera vez en el campeonato. En una nueva edición del clásico santiagueño, el conjunto aurinegro venció 2 a 0 a Güemes en la Isla, por la fecha 11 de la Liga Santiagueña.

Federico Batule, autor de los dos tantos del encuentro, le dio la victoria al Auri por 2 a 0.

Mitre alcanzó los 7 puntos en la Zona Capital y en la próxima se medirá ante Yanda FC.

Por su parte Güemes, se mantiene último en la zona con 4 puntos y en la siguiente jornada queda libre.

Programación de la fecha 11

Domingo 28

Unión Santiago 1-0 Yanda FC

Central Córdoba 3-1 Estudiantes

Güemes 0-2 Mitre

Central Argentino 1-1 Vélez

Agua y Energía 2-1 Banfield

Martes 30 de junio

Sarmiento vs. Instituto Santiago

Cancha: Sarmiento

Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00