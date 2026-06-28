Mitre sumó su primer triunfo en la Liga Santiagueña ante un Güemes que no levanta

El elenco Aurinegro se impuso por 2 a 0 ante el Gaucho en el marco de la fecha 11 del Anual.
Después de una larga espera, Mitre pudo celebrar por primera vez en el campeonato. En una nueva edición del clásico santiagueño, el conjunto aurinegro venció 2 a 0 a Güemes en la Isla, por la fecha 11 de la Liga Santiagueña.
Federico Batule, autor de los dos tantos del encuentro, le dio la victoria al Auri por 2 a 0.
Mitre alcanzó los 7 puntos en la Zona Capital y en la próxima se medirá ante Yanda FC.
Por su parte Güemes, se mantiene último en la zona con 4 puntos y en la siguiente jornada queda libre.
Domingo 28
Unión Santiago 1-0 Yanda FC
Central Córdoba 3-1 Estudiantes
Güemes 0-2 Mitre
Central Argentino 1-1 Vélez
Agua y Energía 2-1 Banfield
Martes 30 de junio
Sarmiento vs. Instituto Santiago
Cancha: Sarmiento
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00