La llamada de 38 minutos que podría cambiar una de las acusaciones en el caso Agostina Vega

Tras declarar durante cuatro horas, la defensa de Osvaldo Fassetta dio su versión sobre la comunicación que mantuvo con Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio.

Hoy 19:51

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Córdoba, luego de la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en la causa que tiene como principal sospechoso a Claudio Barrelier.

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Durante una audiencia que se extendió por cerca de cuatro horas, Fassetta respondió preguntas y buscó despegarse de una de las sospechas centrales de la investigación: una llamada telefónica de 38 minutos que mantuvo con Barrelier durante la mañana posterior a la desaparición de la adolescente.

La defensa, encabezada por el abogado Eduardo Allende, sostuvo que esa comunicación no tuvo relación con un encubrimiento, sino que se produjo porque Fassetta habría actuado como intermediario entre Barrelier y la madre de Agostina. Según explicó el letrado, ambos se habrían bloqueado mutuamente en WhatsApp tras una discusión, por lo que su cliente habría oficiado de puente para que pudieran comunicarse.

“Oficia Fassetta de intermediario en una comunicación entre Barrelier y la mamá de Agostina, por eso la comunicación se hace tan larga”, señaló Allende en declaraciones a A24, al referirse al llamado que está bajo análisis de los investigadores.

Otro de los puntos planteados por la defensa apunta a reconstruir la línea de tiempo de aquella madrugada. Según el abogado, Fassetta estuvo atendiendo un kiosco hasta las 5.30 del domingo, situación que —según afirmó— estaría acreditada en la causa y permitiría alejarlo de la escena del crimen.

En paralelo, la defensa también hizo referencia a la versión del supuesto “auto rojo” que habría secuestrado a Agostina, una hipótesis que luego comenzó a perder fuerza. De acuerdo con esa línea, Barrelier habría utilizado un trauma previo de la joven para instalar una pista falsa que en un primer momento fue tomada como posible explicación por su entorno.

El relato habría empezado a desarmarse el domingo por la tarde, a partir del testimonio de un chofer de Uber identificado como Ariel, quien describió a la persona que había recibido a Agostina en una vivienda. Según la versión de la defensa, Fassetta fue quien advirtió a la madre de la joven que, por la ubicación de las calles y la descripción aportada, la persona mencionada podía ser Barrelier, por lo que le habría sugerido ampliar la denuncia.

Pese a esos descargos, Fassetta continúa detenido e imputado por encubrimiento agravado. Su defensa sostiene que no existen elementos suficientes para mantener esa acusación y cuestiona que la investigación haya avanzado sobre su cliente en medio de la presión social generada por el caso.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y bajo análisis de la fiscalía, que busca determinar quiénes conocían información clave sobre lo ocurrido con Agostina Vega y cuál fue el rol de cada una de las personas investigadas tras la desaparición y posterior hallazgo de la adolescente.