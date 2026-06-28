Locura argentina en el mundial: cánticos, humor y una anécdota inesperada en las tribunas

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO
Sudáfrica 0
Canadá 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Argelia 3
Austria 3
FINALIZADO
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
14:00
Costa de Marfil -
Noruega -
30 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Locura argentina en el mundial: cánticos, humor y una anécdota inesperada en las tribunas

La hinchada albiceleste volvió a ser protagonista fuera de la cancha con escenas virales, cánticos y gestos que reflejan la pasión argentina.

Hoy 19:29

La hinchada argentina volvió a demostrar por qué es una de las mejores del mundo. En el marco del Mundial 2026, los fanáticos argentinos se transformaron en una verdadera fiesta, con cantos, ritmo y situaciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Entre los momentos más destacados, después del partido de Argentina contra Jordania, se pudo ver a la hinchada argentina después del partido, alentando a todo pulmón, sumándose al clásico repertorio de canciones muy culturales y popularizadas en las canchas argentinas en cada presentación de la Selección.

Otro momento muy icónico fue en las calles donde oficiales de seguridad se encontraban patrullando y fueron interceptados por hinchas argentinos, en un gesto inesperado y cómico que reflejó el clima de complicidad y un momento poco común por las calles estadounidenses.

Como si fuera poco, también se registró una situación particular cuando apareció una billetera perdida entre el público. Lejos de pasar desapercibida, los fanáticos comenzaron a “cantarla” al ritmo de cancha para intentar ubicar a su dueño, en otra muestra del ingenio y el color característico de la hinchada.

Entre risas, canciones y momentos insólitos, la hinchada argentina volvió a ser noticia no solo por lo deportivo, sino por el espectáculo que genera fuera del campo de juego.

TEMAS Mundial 2026 Hinchada Argentina Fanatico
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