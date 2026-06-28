Locura argentina en el mundial: cánticos, humor y una anécdota inesperada en las tribunas

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La hinchada albiceleste volvió a ser protagonista fuera de la cancha con escenas virales, cánticos y gestos que reflejan la pasión argentina.
La hinchada argentina volvió a demostrar por qué es una de las mejores del mundo. En el marco del Mundial 2026, los fanáticos argentinos se transformaron en una verdadera fiesta, con cantos, ritmo y situaciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.
Entre los momentos más destacados, después del partido de Argentina contra Jordania, se pudo ver a la hinchada argentina después del partido, alentando a todo pulmón, sumándose al clásico repertorio de canciones muy culturales y popularizadas en las canchas argentinas en cada presentación de la Selección.
Otro momento muy icónico fue en las calles donde oficiales de seguridad se encontraban patrullando y fueron interceptados por hinchas argentinos, en un gesto inesperado y cómico que reflejó el clima de complicidad y un momento poco común por las calles estadounidenses.
Como si fuera poco, también se registró una situación particular cuando apareció una billetera perdida entre el público. Lejos de pasar desapercibida, los fanáticos comenzaron a “cantarla” al ritmo de cancha para intentar ubicar a su dueño, en otra muestra del ingenio y el color característico de la hinchada.
Entre risas, canciones y momentos insólitos, la hinchada argentina volvió a ser noticia no solo por lo deportivo, sino por el espectáculo que genera fuera del campo de juego.