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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 16º
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Nico Vázquez celebra la amistad con Messi en su cumpleaños

Nico Vázquez comparte un emotivo mensaje en Instagram para celebrar la amistad con Lionel Messi en su cumpleaños número 39.

Hoy 19:17

Nico Vázquez ha dedicado un especial mensaje a Lionel Messi con motivo de su cumpleaños número 39, donde resalta la importancia de su amistad a lo largo de los años.

Mediante su cuenta de Instagram, el protagonista de Rocky compartió una serie de imágenes que capturan momentos juntos en diferentes eventos y en el teatro.

“Muy feliz cumple al ser extraordinario. Parecés de otro planeta, pero gracias a Dios, sos de este”, comenzó a expresar Vázquez en sus historias, reflejando la admiración que siente por Messi.

En un extenso mensaje, el actor enfatizó la calidad humana de Messi: “Lo que más me emociona es la persona que sos. Detrás de todo lo que lograste hay un hombre humilde, resiliente, un gran padre, un gran amigo y alguien que nunca perdió su esencia”.

Vázquez continuó: “Te merecés esto y muchísimo más. Gracias por inspirar a tantas personas dentro y fuera de la cancha”, destacando cómo Messi ha influido en la vida de muchos.

El actor también agradeció a Messi por su apoyo incondicional: “Y gracias por acompañarme siempre, por estar a mi lado en las buenas y en las malas, porque eso es justamente lo que nos une”.

Finalmente, cerró su emotivo mensaje reafirmando el valor de su amistad: “Porque los vínculos de verdad se construyen acompañándose, sosteniéndose y celebrándose en cada etapa del camino. Te quiero y admiro con todo mi corazón”.

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