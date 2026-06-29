Mujer enfrenta a un ratón en su cocina y se vuelve viral en redes

Una mujer en Brasil grabó un video viral donde muestra su sorprendente reacción al encontrar un ratón en su cocina mientras mantenía la calma y grababa la situación.

Hoy 07:01

Un video viral ha capturado la atención de los internautas luego de que una mujer en Brasil documentara el momento en que se encontró con un ratón en su cocina.

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Lo que más sorprendió a los usuarios de las redes fue la tranquilidad con la que la mujer manejó la situación, sosteniendo al pequeño roedor con una mano mientras filmaba con la otra.

En el material audiovisual, se puede observar cómo el ratón intenta liberarse, pero la mujer se muestra serena y controlada, sin soltar su dispositivo móvil.

La escena desató una ola de comentarios en diversas plataformas sociales, donde muchos usuarios expresaron su asombro por la valentía o la sangre fría de la protagonista del video.

El clip se volvió rápidamente viral, acumulando miles de reproducciones y reacciones en cuestión de horas.

Los internautas no tardaron en hacer bromas sobre el suceso, señalando que la mujer “no le tuvo miedo a nada”, mientras que otros admitieron que no podrían reaccionar de la misma forma en una situación similar.

Este tipo de contenido viral resalta la naturaleza inesperada de los encuentros con animales en el hogar y cómo las personas reaccionan de manera diversa ante estos eventos.