La Banda presenta un clima ideal: soleado y fresco para hoy Lunes 29 de junio de 2026

Hoy, los bandeños podrán disfrutar de un hermoso día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días indica un ligero aumento de la temperatura.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta despejado y fresco este lunes, con una temperatura actual de 2.1 °C, aunque la sensación térmica se siente aún más fría, llegando a -0.2 °C. Los bandeños pueden esperar un día agradable bajo el sol.

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Hoy, las temperaturas alcanzarán máximas de 18.2 °C, lo que brindará un respiro a quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantiene en un 93%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más fresco, especialmente en las primeras horas del día.

Para mañana, el pronóstico indica un cambio parcial en el clima, con cielos parcialmente nublados y temperaturas mínimas de 11.9 °C y máximas que llegarán a los 19 °C. Los bandeños deberán estar atentos a la ligera variación en la temperatura durante el día.

El miércoles, el clima seguirá siendo parcialmente nublado, con mínimas de 8.5 °C y máximas de 13 °C. Aunque las temperaturas serán más frescas, se espera que el sol siga asomando entre las nubes, ofreciendo momentos agradables a lo largo del día.

En resumen, los bandeños pueden disfrutar de un día soleado hoy, con temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C y 18.2 °C. Para los próximos días, se anticipa que el clima se mantenga parcialmente nublado, con mínimas de 11.9 °C y máximas de 19 °C mañana, y mínimas de 8.5 °C y máximas de 13 °C el miércoles.