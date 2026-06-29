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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 7º
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Clima primaveral en Añatuya: buenas noticias para el Lunes 29 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables en los próximos días. Se esperan jornadas soleadas ideales para actividades al aire libre.

Hoy 08:21

El clima actual en Añatuya se presenta como un día despejado y fresco, con una temperatura de 6.3 °C, aunque la sensación térmica es de 3.8 °C. Los añatuyenses están experimentando una mañana tranquila, con una humedad del 79% y un viento leve del este-sureste a 11.9 km/h.

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Para hoy, se anticipa un día soleado y cálido, con una mínima de 5.9 °C y una máxima de 17.8 °C. Esto brinda la oportunidad perfecta para que los residentes salgan y disfruten de un tiempo maravilloso al aire libre.

La jornada del martes 30 de junio también se presentará sin nubes en el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 8.4 °C y los 18.6 °C. Esta tendencia de clima soleado se mantendrá, aportando un respiro del frío invernal.

El miércoles 1 de julio, los añatuyenses se despertarán nuevamente a un paisaje deslumbrante y soleado, con mínimas de 7.1 °C y máximas que alcanzarán los 13.9 °C. Sin duda, estos días invitan a disfrutar de la calidez del sol.

En resumen, el clima para Añatuya en los próximos días es prometedor, con un pronóstico soleado y temperaturas agradables. Para hoy, se espera una mínima de 5.9 °C y una máxima de 17.8 °C, mientras que el martes las temperaturas oscilarán entre 8.4 °C y 18.6 °C, y el miércoles entre 7.1 °C y 13.9 °C.

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