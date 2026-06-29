Granados sobre la renuncia de Adorni: "Evidentemente crecer de golpe no es bueno"

Así lo consideró el analista en su columna de este lunes para Radio Panorama, a propósito de la renuncia del jefe de Gabinete en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Hoy 08:23

El analista Osvaldo Granados opinó sobre la renuncia de Manuel Adorni y consideró que el crecimiento acelerado en la política puede tener consecuencias negativas si no está acompañado de experiencia. Lo hizo durante su columna de este lunes en Radio Panorama, en un contexto marcado por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

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“Evidentemente crecer de golpe no es bueno. Te pueden pasar dos cosas: te acompañan y vas madurando, o de repente estás tan arriba que te mareás”, sostuvo. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de alcanzar posiciones de poder sin el proceso necesario de formación.

Granados profundizó su análisis al señalar que “saltar a la fama sin madurez no es bueno” y consideró que eso podría explicar lo ocurrido. “Hay que crecer subiendo escalón por escalón, porque si no se quiere tener todo junto, cambiar el nivel de vida de golpe”, afirmó.

Además, destacó la importancia de contar con referentes o guías en el camino político: “Es importante tener un maestro, alguien que te marque el rumbo. Porque si crecés fácil, sos como una cañita voladora”, graficó.

Por otra parte, el analista mencionó una conversación con el sociólogo Pablo Semán, a quien identificó como cercano a la izquierda. Según relató, Semán le planteó que “no había otra opción” respecto a las medidas adoptadas y que “alguien tenía que hacer el trabajo sucio” para ordenar la economía.

En ese marco, Granados consideró que el escenario podría mejorar si el país logra fortalecer sus ingresos: “Si ganamos, es más sencillo. Con las exportaciones vamos a tener los dólares que no teníamos, y por eso ahora va a ser más fácil gobernar”, concluyó.