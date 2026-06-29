Ataque a tiros en La Católica: un hombre terminó hospitalizado con tres impactos de bala

El violento episodio ocurrió el sábado por la noche. Los agresores escaparon en una motocicleta y son intensamente buscados por la Policía.

Hoy 08:33

Un violento episodio se registró durante la noche del sábado en el barrio La Católica, donde un hombre de 38 años fue atacado a tiros por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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El hecho es investigado por la Fiscalía, que ordenó una serie de medidas para dar con los responsables.

Según las primeras actuaciones, Juan Manuel Villarreal, alias "Chori", se encontraba en la esquina de Pasaje 222 y Mateo Pereyra junto a un grupo de amigos cuando fue sorprendido por los motociclistas. En cuestión de segundos, uno de ellos efectuó varios disparos y ambos escaparon del lugar.

Como consecuencia del ataque, Villarreal sufrió tres heridas de bala en la pierna izquierda y fue trasladado por personal de emergencias al Hospital Regional, donde quedó internado bajo observación médica.

Por disposición judicial, efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en la escena, levantaron evidencias y secuestraron las prendas de vestir de la víctima para incorporarlas al expediente.

En paralelo, los investigadores continúan tomando testimonios y analizando distintos elementos para reconstruir la secuencia del ataque y determinar el motivo de la agresión. Hasta el momento no hay detenidos y la Policía mantiene allanamientos y tareas investigativas para localizar a los autores de la balacera.