Jessica Belkin, la nueva promesa que se prepara para brillar en la nueva versión de "Baywatch"

La actriz estadounidense de 23 años suma proyectos clave en televisión y podría dar el gran salto con el regreso de la icónica serie de socorristas.

Hoy 08:39

El nombre de Jessica Belkin empieza a ganar fuerza en la industria audiovisual y todo indica que su popularidad está a punto de crecer. Con 750 mil seguidores en Instagram, la actriz estadounidense de 23 años se perfila como una de las caras emergentes gracias a sus próximos trabajos en “Elle” y la nueva versión de “Baywatch”.

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El primer gran paso llegará con “Elle”, la serie que se estrenará el 1 de julio en Prime Video. Se trata de una precuela de “Legalmente rubia”, centrada en la etapa adolescente de Elle Woods, el personaje que hizo famosa Reese Witherspoon en el cine. En esta producción, la joven Lexi Minetree interpretará la versión juvenil de la protagonista, mientras que Belkin dará vida a Madison, un personaje recurrente dentro de la historia.

Sin embargo, el proyecto que podría marcar un antes y un después en su carrera es su participación en la nueva “Baywatch”, la serie que revive el clásico televisivo de los años 90 protagonizado por David Hasselhoff y Pamela Anderson.

Jessica Belkin

En esta nueva versión, Jessica Belkin interpretará a Charlie Vale, la hija biológica desconocida del protagonista encarnado por Stephen Amell. Su personaje se vincula directamente con el legado de la serie original, ya que Amell dará vida a Hobie Buchannon, hijo del recordado Mitch Buchannon, el icónico jefe de socorristas.

La trama combinará drama familiar y acción, con el reencuentro entre padre e hija como eje central. A pesar del impacto que genera la aparición de Charlie en la vida de Hobie, ambos continuarán con la tradición familiar y se convertirán en socorristas en la costa californiana.

El regreso de la serie también incluirá guiños para los seguidores históricos. Uno de ellos será la participación de David Chokachi, quien formó parte del elenco original y ahora interpretará al dueño de un bar de playa.

A diferencia de la película de 2017 protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, esta nueva adaptación buscará mantener el tono dramático de la serie original, alejándose de la parodia y apostando por una narrativa más fiel a su espíritu.

Con estos proyectos en marcha, Jessica Belkin se posiciona como una figura a seguir dentro de la nueva generación de actores, con el potencial de consolidarse rápidamente en la pantalla chica.