El Senado se reordena tras la salida de Adorni y el oficialismo acelera la agenda parlamentaria

Patricia Bullrich inicia negociaciones con bloques dialoguistas para avanzar en una sesión antes del receso invernal, con el objetivo de impulsar proyectos clave de la agenda del Gobierno en el Senado.

Hoy 08:46

La Libertad Avanza busca avanzar en acuerdos con los bloques dialoguistas del Senado para convocar a una sesión esta semana, con el objetivo de tratar el proyecto de propiedad privada y distintos pliegos judiciales, en un intento por reactivar la agenda parlamentaria antes del receso de invierno.

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En este nuevo escenario político, Patricia Bullrich comenzó a mantener contactos con referentes de distintos espacios para intentar reunir los consensos necesarios que permitan sesionar antes del inicio del receso invernal.

La intención del oficialismo es concretar una sesión este jueves o, en su defecto, el 16 de julio, teniendo en cuenta que la próxima semana estará marcada por los feriados del 9 y 10 de julio y la cercanía del receso legislativo que comienza el 20.

Las negociaciones incluyen a bloques como el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Provincias Unidas y distintas fuerzas provinciales como Primero los Salteños, Independencia, Despierta Chubut y La Neuquinidad, según fuentes parlamentarias.

Desde la Unión Cívica Radical, en tanto, señalaron que tras la salida de Manuel Adorni “es necesario que la Justicia siga actuando y que desde el Senado se retome la agenda de trabajo para lograr los cambios que la Argentina aún necesita”.

En los últimos meses, La Libertad Avanza logró aprobar algunos proyectos con dificultades, como el acuerdo con los fondos buitres y pliegos judiciales, aunque no consiguió avanzar con iniciativas centrales para la gestión del Gobierno nacional.

El proyecto de propiedad privada aparece como el principal eje del temario que el oficialismo busca aprobar en la próxima sesión.

La iniciativa incluye cambios respecto de la propuesta original del Ejecutivo, que planteaba eliminar restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.

Entre las modificaciones en análisis se evalúa establecer límites a la cantidad de tierras adquiribles por empresas extranjeras y exigir avales adicionales en casos que involucren participación de otros países, no solo de provincias y del Ejecutivo sino también del Congreso.

El proyecto también introduce reformas a la ley de tierras vinculadas a desalojos, expropiaciones y al manejo del fuego, aunque con modificaciones respecto del texto original, como la eliminación del capítulo sobre barrios populares.

En paralelo, el Senado deberá tratar el proyecto conocido como “Super RIGI”, ya aprobado en Diputados, con el que el Gobierno busca promover inversiones en sectores estratégicos como minería, energía, petróleo, infraestructura, tecnología y siderurgia.

También forman parte de la agenda legislativa la reforma de la ley de Salud Mental y la ley General de Sociedades, que aún se encuentran en distintas etapas de discusión en comisión.

En cambio, la reforma electoral continúa sin avances debido a la falta de consenso político, especialmente en torno a las PASO, el financiamiento de campañas y el voto obligatorio.

Por otro lado, tampoco se espera un tratamiento inmediato de la ley de Discapacidad, que no cuenta con los apoyos necesarios entre los bloques aliados del Senado.