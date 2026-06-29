A 40 años de la segunda Copa del Mundo: el Mundial que marcó a toda una generación y que convirtió a Diego en leyenda

Un día como hoy, pero de 1986, la Selección Argentina de Bilardo y Maradona se consagraba en México. Un momento histórico para el fútbol y para cada corazón argentino.

Hoy 12:14

Un 29 de junio de 1986, la Selección Argentina se consagraba campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Alemania por 3-2 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Un título que quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol y de todo un país.

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El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo encontró en Diego Armando Maradona a su máxima figura y símbolo de una campaña perfecta, donde el “10” alcanzó su punto más alto y se transformó en leyenda mundial.

El Mundial de Diego

Hablar del ’86 es hablar de Maradona. Su influencia fue total en cada fase del torneo: desde las gambetas imposibles ante Inglaterra hasta las asistencias decisivas en instancias finales, el capitán argentino fue el motor del equipo campeón.

Argentina dominó el torneo de principio a fin y coronó una actuación brillante con un Maradona en estado de gracia, que quedó inmortalizado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

“La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”

El recuerdo del Mundial también está inevitablemente ligado al partido ante Inglaterra en cuartos de final, donde nacieron dos de las jugadas más icónicas de la historia del fútbol.

Primero, la recordada “Mano de Dios”, donde Maradona abrió el marcador con una acción polémica pero llena de picardía. Luego, el “Gol del Siglo”, una obra maestra de talento, velocidad y precisión que recorrió medio campo dejando rivales en el camino.

Ambas jugadas, opuestas pero complementarias, quedaron unidas para siempre como símbolo de la genialidad del capitán argentino.

La segunda estrella

El torneo culminó con la victoria por 3-2 ante Alemania en la final disputada en el Estadio Azteca, un partido cargado de emoción que selló la segunda estrella para la Selección Argentina.

A 40 años de aquella gesta, el Mundial de México 1986 sigue siendo un punto de referencia ineludible en la historia del fútbol mundial y un recuerdo eterno para todo el pueblo argentino.