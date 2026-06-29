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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 13º
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Arrancó en el Nodo Tecnológico la “Liga de las Promos” que reune a estudiantes de Capital y La Banda

Con la participación de alrededor de 2.200 alumnos de 32 escuelas secundarias, se puso en marcha el primer encuentro institucional de presentación de buzos y camperas, que se extenderá hasta el viernes.

Hoy 12:26
Liga de las Promos

Con un colorido marco que le pusieron alrededor de 300 estudiantes de escuelas secundarias de Capital y La Banda, comenzó este lunes por la mañana el Primer Encuentro Institucional de Presentación de Buzos y Camperas denominado “Liga de las Promos”, que se desarrollará hasta este viernes 3 de julio en el Nodo Tecnológico, impulsado por el Gobierno de la provincia.

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El evento reunirá cerca de 2.200 alumnos de 32 escuelas secundarias de ambas ciudades, con el objetivo de celebrar la creatividad, el compañerismo y la identidad de cada promoción.

La jornada inaugural contó con la presencia de la ministra de Educación, Mariela Nassif; la presidente del Consejo General de Educación, Maria Elena Herrera; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli, y el titular del programa Conociendo mi Provincia, Silvio Villalba.

Durante el evento se realizó la presentación de la mascota oficial “Yanti”. Luego, el color y la energía la pusieron los propios estudiantes con sus coreografías para presentar sus buzos y camperas. El público también disfrutó de shows en vivo de la Academia de Danzas Urbanas de Matías Mendoza y de la cantante Sol Murad.

En esta primera jornada participaron alumnos de las escuelas: Técnica N° 1 y N° 2; Colegio Nacional Absalón Rojas, Villa del Carmen, Comercio; Campo Contreras, Primera Junta, René Favaloro y Centenario.

La “Liga de las Promos” está pensada para funcionar como un espacio de encuentro para que los jóvenes de la provincia cierren su etapa escolar con identidad, arte y comunidad.

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