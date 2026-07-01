Doña Mary, la reparadora de licuadoras que triunfa en TikTok

Mary Cruz Torres, conocida en la Feria 16 de Julio, ha conquistado TikTok con su habilidad para reparar licuadoras, inspirando a miles con su historia de superación personal.

Hoy 05:33

Bajo una sombrilla en la Feria 16 de Julio, Mary Cruz Torres se dedica a reparar licuadoras, rodeada de motores y cables desarmados. Su trabajo incansable ha convertido este pequeño puesto en un lugar de referencia para quienes buscan arreglar sus electrodomésticos.

Con más de 30 años de experiencia, Mary se ha ganado el aprecio de la comunidad. “El motor está mal, tenemos que cambiarlo”, afirma con confianza a una clienta, mientras otros esperan su turno. Este mercado es uno de los más grandes y populares de Bolivia, y su labor ha sido fundamental para muchas familias.

Detrás de cada licuadora que repara, hay una historia de sacrificio. “Aprendí porque necesitaba salir adelante”, relata Mary, quien enfrentó numerosas dificultades económicas para mantener a sus dos hijos. Comenzó vendiendo repuestos, hasta que una técnica le enseñó a reparar electrodomésticos.

Los inicios fueron desafiantes; le llevó un año arreglar su primera máquina y cinco años aprender a reparar modelos más complejos. Sin embargo, su persistencia fue clave para su éxito en este oficio.

La llegada de TikTok cambió su vida de manera inesperada. Aunque ya era conocida en la feria, sus hijos la animaron a grabar videos sobre sus reparaciones. “Al principio me ponía nerviosa”, admite Mary, pero pronto sus consejos se volvieron virales, atrayendo la admiración de miles de usuarios.

Hoy, Mary no solo ha dejado de vivir en alquiler, sino que también cuenta con su propio taller en el camino a Laja. Este nuevo espacio le permite seguir reparando electrodomésticos, cada día reafirmando su filosofía de que casi todo puede repararse.

La historia de Mary Cruz Torres es un testimonio de superación y emprendimiento, demostrando que con esfuerzo y dedicación, es posible transformar la vida y la realidad.