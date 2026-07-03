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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 6º
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Somos Deporte

En Silverstone, Nicolás Varrone quedó 19° en la práctica de FIA Fórmula 2

Con la unidad de Van Amersfoort Racing, el piloto argentino intentó mejorar sus registros pero se complicó con un "simulacro" de Auto de Seguridad Virtual.

Hoy 08:28
Nicolás Varrone

Se le dificultó a Nicolás Varrone el intento de disminuir la diferencia de más de un segundo con respecto al irlandés Alexander Dunne (Rodin), al ubicarse 19.° en la práctica que llevó a cabo con el auto de Van Amersfoort Racing en el circuito de Silverstone, en donde se desarrolla este fin de semana la séptima ronda del campeonato de FIA Fórmula 2.

El piloto de Ingeniero Maschiwitz (Buenos Aires) desarrolló durante los 45 minutos de la sesión un intenso trabajo con el coche del equipo neerlandés para señalar finalmente 1m43s255 en el circuito de 5.891 metros, registro que no pudo mejorar debido a la señalización de Auto de Seguridad Virtual, que la dirección de la carrera mantuvo en todo el recorrido sobre los últimos minutos, como «simulacro».

Con dicho registro, Varrone se colocó a 1s190 de Dunne quien marcó 1m42s065 escoltado por Rafael Cámara (Invicta) y Dino Beganovic (Dams); en tanto el líder del campeonato, Gabriele Mini (MP Motorsport) fue sexto tras sufrir un despiste y golpear contra las defensas sin sufrir daños en su auto.

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