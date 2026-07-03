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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 6º
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Somos Deporte

F3: Mattia Colnaghi comenzó su trabajo siendo 14° en Silverstone

El piloto ítalo argentino disputó el entrenamiento del viernes del GP de Gran Bretaña junto al equipo MP Motorsport.

Hoy 08:00
Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi arrancó el fin de semana del GP de Gran Bretaña de la FIA Fórmula 3 siendo parte de los entrenamientos del viernes, actividad previa a la Clasificación para las carreras. El representante ítalo argentino no logró ingresar entre los diez mejores de la tanda inicial, pues se ubicó 14° en la sesión que quedó en manos del local Freddie Slater (TRIDENT) en la icónica pista de Silverstone.

Slater marcó un tiempo de 1m46s161 para terminar los entrenamientos libres, dejando una referencia temprana que nadie pudo mejorar. Fue seguido por Ernesto Rivera (Campos Racing) y Matteo De Palo (TRIDENT).

El ingreso del Virtual Safety Car en el final de la tanda no permitió mejorar las marcas personales de la mayoría de los pilotos, por lo que se esperan sorpresas en los tiempos de la Clasificación. Esta sesión comenzará a las 10:00hs de Argentina, cerrando el día para la tercera división de monopostos. Las carreras, en tanto, serán el sábado a las 5:35hs el Sprint (18 vueltas) y el domingo a las 4:25hs la Feature Race (22 vueltas).

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