La causa de beatificación de Monseñor Jorge Gottau avanza con la aprobación de la validez jurídica de la investigación

Desde el Obispado de Añatuya informaron que el Dicasterio para las Causas de los Santos reconoció la validez de la investigación diocesana sobre la vida y virtudes del Siervo de Dios, un paso clave en el proceso hacia su beatificación.

Hoy 14:58

Desde el Obispado de Añatuya se comunicó con “inmensa alegría” un nuevo avance en la causa de beatificación de Mons. Jorge Gottau, figura muy querida en la Diócesis y recordada por su servicio pastoral y compromiso con los más necesitados.

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Según se informó, desde Roma la postuladora Stefania Falasca confirmó que el Congreso Ordinario del Dicasterio para las Causas de los Santos, celebrado el pasado 17 de junio, aprobó la validez jurídica de la investigación diocesana sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad del Siervo de Dios.

Este paso constituye una instancia fundamental dentro del proceso, ya que valida que la investigación realizada en la etapa diocesana se llevó a cabo conforme a las normas establecidas por la Iglesia. A partir de ahora, se solicitará la designación de un Relator, quien acompañará la elaboración de la denominada “Positio”, documento central de la causa.

La “Positio” reúne de manera sistemática la biografía del Siervo de Dios, el análisis del ejercicio heroico de sus virtudes y las pruebas recopiladas durante la investigación, y será evaluada posteriormente por consultores históricos, teológicos y autoridades del Dicasterio.

Desde la institución eclesiástica también expresaron un agradecimiento especial al vicepostulador Roberto Dabusti, quien recientemente viajó a Roma para realizar el seguimiento del proceso junto a la postuladora, colaborando en la continuidad del expediente.

Asimismo, se invitó a la comunidad diocesana a continuar orando por la pronta beatificación de Mons. Gottau, pidiendo su intercesión para la concesión de un eventual milagro, requisito necesario para avanzar en la causa.

Finalmente, se agradeció el acompañamiento de los fieles y la colaboración solidaria que permite sostener los gastos de esta etapa del proceso, en un camino que busca reconocer la vida de quien dedicó su ministerio al servicio de la fe y de los más pobres.