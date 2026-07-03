Fernández celebra 136 años con un mes repleto de actividades culturales, deportivas e institucionales

La intendente Yanina Iturre presentó oficialmente el programa de eventos que se desarrollarán durante todo julio, con la jornada central prevista para el domingo 26.

Hoy 15:03

El municipio de Fernández lanzó oficialmente el cronograma de actividades en el marco del 136º aniversario de la ciudad. La presentación estuvo encabezada por la intendente Yanina Iturre, junto a su gabinete y miembros del Concejo Deliberante, y se realizó en el Salón de Acuerdos del palacio municipal.

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Iturre expresó su emoción por la fecha y destacó la importancia de los festejos: “Es una enorme alegría poder presentar oficialmente el cronograma de actividades por el 136° aniversario de nuestra querida ciudad. Cada aniversario es una oportunidad para mirar todo lo que hemos construido juntos, para valorar nuestra historia y renovar el compromiso de seguir trabajando por un futuro con mejores oportunidades para todos”.

La jefa comunal detalló que la agenda fue diseñada para que todos los vecinos puedan participar de las actividades deportivas, culturales, institucionales y artísticas a lo largo del mes.

Actividades destacadas del aniversario

- Viernes 03/07: XVII Jornada Internacional de Fertirriego e inicio de la Intercolegial Municipal. Por la tarde, transmisión en vivo del partido Argentina vs. Cabo Verde en el Paseo Capital del Agro.

- Sábado 04/07: Clínica Deportiva y Maratón en el Paseo Capital del Agro.

- Miércoles 08/07: Gran Noche de Vigilia por el Día de la Independencia con la presentación de la Orquesta en el Centro Cultural.

- Jueves 09/07: Acto Patrio y Desfile en el Paseo Capital del Agro.

- Jueves 16/07: Café Literario en el Concejo Deliberante.

- Sábado 18/07: Encuentro de la Familia Zarco, torneos deportivos y el evento cultural "El Patio de Fidel".

- Domingo 19/07: Encuentro de Quichuistas y Videleros en el Predio del Ferrocarril.

- Lunes 20/07: Festejos por el Día del Amigo con bandas en vivo, food trucks, puestos locales y clases de gimnasia en el Paseo Capital del Agro.

- Jueves 23/07: Jornada especial para niños.

- Viernes 24/07: Apertura del espacio techado para artesanos y encuentros de academias.

- Sábado 25/07: Torneo de Hockey, Desfile de Maquinarias, Encuentro de Colectividades y Vigilia de Aniversario.

- Domingo 26/07: Día central de los festejos con acto institucional a las 11:00, apertura del espacio de artesanos durante la siesta y gran cuadro artístico de cierre a las 18:00.

El programa involucra a instituciones locales, comunidades y disciplinas deportivas, y busca consolidarse como un espacio inclusivo y de participación para todos los vecinos de la ciudad, conocida como la “Capital del Agro”.

El lanzamiento oficial contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Daniel González; Director de Cultura, Leonardo Fernández; Secretaria de Administración y Hacienda, CPN Rocío Gómez; Director de Deportes, Prof. Nelo Iturre; Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda; Director de Producción, Miguel Aciar; Secretario de Obras Públicas, Andrés Castillo; Director de Acción Social, Luciano Paz; Directora de Seguimiento, Sonia Méndez; Director de Tránsito, Luis Correa; y Director de Higiene y Limpieza, Martín Hansen.

Además, el Concejo Deliberante estuvo representado por Marta Santillán, Silvia Zabala, Karina Lastra, Miguel Gómez, Hernán Navarro y Claudio Celario, quienes respaldaron la agenda oficial y destacaron la importancia de los festejos para toda la comunidad.