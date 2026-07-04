Bubista, orgulloso de Cabo Verde tras la eliminación: “Le hemos dado honor a nuestro país”

El entrenador de los Tiburones Azules valoró la histórica participación de su selección en el Mundial 2026, después de caer 3-2 ante Argentina en tiempo suplementario por los dieciseisavos de final.

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Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 con la frente en alto. El seleccionado africano quedó eliminado tras perder 3-2 ante la Selección Argentina en tiempo suplementario, por los dieciseisavos de final, pero dejó una imagen de enorme carácter en su primera participación mundialista.

Los Tiburones Azules nunca bajaron los brazos frente al vigente campeón del mundo. Lograron empatar el partido en dos oportunidades y llevaron la definición al alargue, antes de caer en un encuentro dramático disputado en Miami.

Tras el partido, el entrenador Bubista destacó el esfuerzo de sus dirigidos y el recorrido realizado durante una Copa del Mundo histórica para su país. “Se trata de estar orgullosos del equipo y del grupo de trabajo. Creo que le hemos dado honor a nuestro país”, afirmó.

El técnico también remarcó la magnitud del desafío que afrontaron ante Argentina. “Jugamos contra los campeones del mundo, empatamos dos veces y fuimos al tiempo extra”, sostuvo, al hacer un balance de la actuación caboverdiana.

Bubista lamentó especialmente que dos de los tres goles argentinos hayan llegado a través de la pelota parada, un aspecto que terminó siendo determinante en el resultado.

“Perdimos el partido por una jugada de pelota parada, pero sobre todo estamos orgullosos de los jugadores. Nuestro país ha demostrado dignidad en este Mundial. Hemos demostrado nuestro carácter y nuestra identidad”, expresó el entrenador.

La eliminación no opacó una actuación histórica para Cabo Verde, que debutó por primera vez en una Copa del Mundo y logró avanzar a la fase de eliminación directa.

En la fase de grupos, el seleccionado africano había empatado 0-0 con España, igualado 2-2 con Uruguay y cerrado con otro 0-0 ante Arabia Saudita, resultados que le permitieron meterse en los dieciseisavos de final.

Ante Argentina, volvió a exhibir orden, solidez y personalidad competitiva. Aunque no pudo sostener el sueño mundialista, Cabo Verde se marchó del torneo con una actuación que marcó un antes y un después para su fútbol.