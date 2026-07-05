Ordenan captura internacional de Rubén Alberto Cabra por trata de personas

Rubén Alberto Cabra, condenado a diez años de prisión por trata de personas, es objeto de una captura internacional tras incumplir reglas de conducta impuestas por el tribunal.

Hoy 03:31

Rubén Alberto Cabra, conocido como "Petro", fue condenado el 16 de junio a diez años de prisión por el delito de trata de personas y la facilitación de la prostitución. Su condena se origina en la captación, traslado y explotación sexual de una adolescente chaqueña en Concepción del Uruguay.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, tras el veredicto, ordenó su captura nacional e internacional después de que se constatara que Cabra incumplió las reglas de conducta impuestas, abandonando el domicilio fijado sin autorización judicial.

La resolución de captura fue dictada el 24 de junio por el juez del TOF, Jorge Gallino, quien determinó que el condenado no pudo ser localizado a pesar de las diligencias realizadas por la Gendarmería Nacional. Esto llevó a su declaración de rebeldía.

Durante el juicio, la fiscal federal Josefina Minatta había solicitado la detención de Cabra, pero el tribunal, en un principio, rechazó esta petición, alegando que la libertad es la norma hasta que la sentencia sea firme. En su lugar, se impusieron reglas de conducta que incluían fijar un domicilio y no acercarse a la víctima.

Sin embargo, tras la condena, Gendarmería notificó que no pudo localizar a Cabra en el domicilio declarado, siendo atendida por su madre, quien manifestó desconocer su paradero desde hacía un mes. A raíz de esta situación, el tribunal ordenó investigar su paradero.

Las investigaciones revelaron que Cabra había retirado todas sus pertenencias y que su familia había perdido contacto con él. El juez Gallino concluyó que había incumplido sus obligaciones legales, lo que motivó la orden de captura internacional.

La causa que llevó a su condena fue iniciada en 2019, tras una denuncia a la Línea 145, y durante el juicio se demostró que entre 2006 y 2008, Cabra captó a una joven de 17 años, trasladándola a un prostíbulo en Concepción del Uruguay, donde fue sometida a condiciones de explotación y violencia.