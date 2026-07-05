Familia de ciclista herido en Río Blanco solicita testigos del accidente

Diego Gómez, un joven ciclista de 24 años, se encuentra en estado crítico en el hospital 'Pablo Soria' tras ser embestido por una moto en Río Blanco.

Hoy 02:42

La familia de Diego Gómez, un joven ciclista de 24 años, está buscando desesperadamente testigos del accidente ocurrido en la ciclovía de la ruta provincial N° 1, en la localidad de Río Blanco. El incidente, que tuvo lugar el pasado jueves por la tarde, dejó a Gómez en grave estado de salud tras ser embestido por una motocicleta.

Diego Gómez se encuentra actualmente internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital 'Pablo Soria' de la capital jujeña, luego de sufrir lesiones severas. Su madre, María Emilia Panire, ha declarado que su hijo regresaba de su trabajo en bicicleta cuando ocurrió el siniestro.

“Él venía en una bicicleta y lo que nosotros decimos es que las motos tienen su lugar para andar y la ciclovía no es el lugar para circular”, afirmó Panire, quien también cuestionó la presencia de motocicletas en la ciclovía. “¿Qué hacían las motos por ahí?, no entiendo”, añadió.

Según el informe policial, el accidente fue notificado al Sistema 911 alrededor de las 17 horas. Una comisión policial se trasladó al lugar y solicitó la presencia del Same para atender a Gómez, quien fue encontrado tendido a un lado de la ruta.

Los médicos que llegaron al lugar realizaron las primeras curaciones y lo trasladaron de urgencia al hospital. “Lo operaron en la cabeza y está en terapia intensiva”, explicó su madre, quien espera ansiosamente su recuperación.

Un testigo ocular del accidente fue entrevistado por las autoridades, y confirmó que vio tanto al ciclista como al motociclista en la ciclovía. El testigo también afirmó que observó cómo el ciclista impactó con su cabeza contra un banco de cemento.

La familia de Diego ha hecho un llamado a la comunidad para que cualquier persona que haya presenciado el hecho se comunique con la Subcomisaría de Río Blanco o llame al número 388 4632309, con el fin de obtener más información sobre lo ocurrido.