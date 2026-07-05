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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 7º
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Accidente de colectivo en Sauce Viejo provoca múltiples heridos

Un accidente entre un colectivo y un camión en Sauce Viejo resultó en varios heridos que fueron hospitalizados, mientras la Justicia investiga si una distracción del conductor fue la causa del siniestro.

Hoy 04:27

El accidente de colectivo ocurrido en Sauce Viejo, Santa Fe, ha dejado a varios pasajeros heridos, quienes fueron trasladados al Samco de Santo Tomé para recibir atención médica.

Este siniestro vial se produjo en la rotonda que conecta el acceso al Aeropuerto de Sauce Viejo con la Ruta Nacional 11 y la autopista Santa Fe–Rosario, donde un colectivo de un tour de compras colisionó violentamente contra un camión.

Como resultado del impacto, el colectivo sufrió graves daños en su parte frontal, especialmente del lado del conductor, donde el parabrisas quedó completamente destruido.

Al lugar del accidente acudieron efectivos policiales, personal de la Guardia Provincial y al menos tres ambulancias del SIES 107, quienes brindaron asistencia a los ocupantes del micro y trasladaron a los heridos al centro de salud.

El colectivo, que había partido de Rosario con destino a la provincia del Chaco, se vio involucrado en el accidente cuando, según el conductor del camión, el micro impactó contra la parte trasera de su vehículo.

Testimonios de pasajeros sugieren que el chofer del micro podría haber estado siguiendo el partido de la Selección argentina durante la conducción, lo que podría haber contribuido al accidente, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Las investigaciones continúan para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades de los conductores implicados, mientras que fuentes policiales reportan que varias personas resultaron heridas con diferentes grados de gravedad.

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