Canadá ofrece acceso gratuito a parques nacionales este verano

Este verano, Canadá permitirá el acceso gratuito a varios parques nacionales y sitios históricos, facilitando la exploración de sus áreas naturales más emblemáticas entre el 19 de junio y el 7 de septiembre de 2026.

Hoy 05:49

Canadá ha lanzado una iniciativa excepcional denominada Canada Strong Pass, que ofrece la posibilidad de visitar parques nacionales y sitios históricos sin costo alguno durante el verano de 2026. Este beneficio estará disponible desde el 19 de junio hasta el 7 de septiembre, permitiendo a residentes y turistas disfrutar de la naturaleza canadiense sin tarifas de entrada.

Los parques administrados por Parks Canada, incluidos parques nacionales, reservas naturales y áreas marinas de conservación, estarán disponibles para el acceso gratuito. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para impulsar el turismo interno y fomentar la apreciación de la rica biodiversidad canadiense.

Además de la entrada gratuita, se eliminarán las tarifas de esclusaje en canales históricos, lo que beneficiará a quienes planean explorar vías navegables o realizar viajes prolongados en el país. Esta es una oportunidad única para disfrutar de las bellezas naturales sin gastos adicionales.

Uno de los destinos más destacados es el Parque Nacional Banff, conocido por sus impresionantes paisajes montañosos y lagos de color turquesa. Durante este período, se anticipa un aumento significativo en el número de visitantes, por lo que se recomienda revisar horarios, accesos y opciones de estacionamiento con antelación.

Sin embargo, el beneficio no se limita a Banff. Parks Canada gestiona una amplia red de parques y sitios históricos, incluyendo Pacific Rim National Park Reserve en la costa oeste y Prince Edward Island National Park en el este, cada uno ofreciendo experiencias únicas en medio de la naturaleza canadiense.

Asimismo, el Canada Strong Pass incluye un 25% de descuento en camping y alojamientos administrados por Parks Canada, facilitando así la planificación de estancias prolongadas en la naturaleza. Las opciones van desde campamentos hasta cabañas y espacios para vehículos recreativos, siempre sujetos a disponibilidad.

A pesar de la eliminación de la tarifa de entrada, algunos servicios seguirán siendo de pago, incluyendo reservas, estacionamiento y actividades guiadas. Por lo tanto, se aconseja a los visitantes que se informen sobre los costos adicionales que pueden surgir durante su visita a los parques.