Interceptaron a un adolescente con 30 envoltorios de cocaína durante un recorrido preventivo en La Banda

El procedimiento se realizó en la madrugada en inmediaciones de avenida Libertador y calle San Juan. La Policía secuestró droga, dinero en efectivo y un teléfono celular. El menor fue entregado a sus padres por disposición judicial.

Hoy 20:58

Un adolescente de 17 años fue interceptado por personal policial durante un recorrido preventivo realizado en la ciudad de La Banda. En el procedimiento, los efectivos secuestraron 30 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

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El operativo tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada, cuando efectivos de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4 patrullaban la zona de avenida Libertador y calle San Juan. En ese momento observaron a un joven que, al advertir la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, lo que motivó su identificación.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente, domiciliado en el barrio Bajo de Vértiz, manifestó que llevaba entre sus pertenencias envoltorios con una sustancia prohibida.

Ante esa situación, los uniformados solicitaron la intervención de personal de la Comisaría Comunitaria N° 13 y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyos especialistas realizaron las pruebas de campo y determinaron que la sustancia era cocaína.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 30 envoltorios con un peso total de 3,34 gramos, que, de acuerdo con la investigación, estaban presuntamente preparados para su comercialización. Además, los efectivos incautaron 25.800 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que ordenó el secuestro preventivo de la droga, el dinero y el dispositivo móvil. Debido a que el involucrado es menor de edad, la Justicia dispuso que fuera entregado a sus progenitores, aunque quedó supeditado a la causa mientras continúa la investigación.