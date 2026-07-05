Rodrigo García volvió a imponerse y ganó la cuarta fecha del Rally Santiagueño

La competencia reunió a los principales protagonistas del campeonato provincial.

Hoy 19:00

Rodrigo García y Oscar Zanello ratificaron su gran presente en el Rally Santiagueño al adjudicarse la cuarta fecha de la temporada 2026. A bordo de su VW Gol Trend MaxiRally, la dupla dominó la competencia de principio a fin y se quedó con la Clasificación General con un tiempo acumulado de 40:57.6, logrando además su segunda victoria consecutiva en el certamen.

El segundo lugar de la clasificación absoluta quedó en manos de Juan Coronel junto a Luis Martín Catalfamo, quienes completaron una destacada actuación al mando de un Ford Fiesta Kinetic RC5. La dupla registró un tiempo de 44:34.1, resultado que también les permitió imponerse en la categoría RC5.

El podio de la general lo completaron Bruno Olivero y Noé De Giovanni, quienes finalizaron terceros con un tiempo de 45:35.0 a bordo de un VW Gol N1 8 Válvulas. Además, se quedaron con el triunfo dentro de la categoría N1 8 Válvulas, cerrando un fin de semana muy positivo.

En la MaxiRally, la victoria fue para la dupla compuesta por Rodrigo García y Oscar Zanello, mientras que en la categoría A1 los vencedores fueron Perea-Perea. Por su parte, en la divisional N1 16 Válvulas se impusieron González-González, mientras que en la N1 8 Válvulas celebraron Bruno Olivero y Noé De Giovanni.

Los ganadores de las restantes categorías fueron Juan Coronel y LM Catalfamo en la RC5, Ferreyra-Ferreyra en la N2, Navarro-Herrera en la N7 y Achaval-Toscano en la A5. De esta manera, la cuarta fecha del Rally Santiagueño dejó grandes espectáculos, consolidó liderazgos y mantuvo la expectativa de cara a la continuidad del campeonato.