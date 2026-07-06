Detenidos por robo en Alto Comedero, Jujuy

Dos sujetos fueron detenidos en San Salvador de Jujuy tras un robo en Alto Comedero, donde uno tenía pedido de captura.

Hoy 02:39

En un reciente episodio delictivo ocurrido en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, un hombre fue sorprendido robando en un domicilio. El robo fue registrado por las cámaras de seguridad del afectado, quien alertó a las autoridades de inmediato.

El hecho se desarrolló el pasado viernes alrededor de la 1:20 AM en el sector de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero. En esta ocasión, el delincuente logró ingresar a la vivienda trepando una pared y salió del lugar con una bicicleta sustraída.

Gracias a la rápida acción de la comisión policial, se realizó un recorrido en la zona. Con la descripción proporcionada por el propietario de la casa, los agentes lograron identificar al sospechoso mientras caminaba por el barrio Che Guevara.

Durante la detención, se descubrió que el acompañante del principal acusado también tenía un pedido de captura activo por un robo cometido días atrás. Esto llevó a que ambos individuos fueran trasladados a la Seccional 56°, donde quedaron a disposición de la justicia.

Este evento pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en los barrios de San Salvador de Jujuy. Las cámaras de seguridad juegan un papel crucial en la identificación de delincuentes y en la prevención de futuros delitos.

Las autoridades locales han instado a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa y a colaborar con la policía para combatir el crimen en la región. La participación ciudadana es fundamental para mejorar la seguridad en Alto Comedero y sus alrededores.