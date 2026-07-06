Gendarmería Nacional incauta neumáticos y cocaína en General San Martín

Gendarmería Nacional realizó un operativo en General San Martín, incautando mercadería ilegal valorada en $ 13.050.000 proveniente del contrabando de neumáticos y cocaína.

Hoy 03:13

Gendarmería Nacional ha llevado a cabo un operativo exitoso en General San Martín, donde se procedió al secuestro de mercadería de origen extranjero por un monto total de $ 13.050.000. Esta acción se realizó en cumplimiento de la Ley 24.415, que regula el contrabando y el tráfico de sustancias.

El operativo fue el resultado de un control dinámico y sorpresivo efectuado por personal del Escuadrón 14 “Las Palmas”. Este control se llevó a cabo en un camino vecinal, cercano a la Ruta Provincial 7, en las proximidades de General San Martín.

Durante el procedimiento, se detectaron cuatro bultos que contenían hoja de coca en estado natural, así como también cuarenta y siete neumáticos de diversas marcas y rodados, todos de origen extranjero.

El personal del Escuadrón 14 “Las Palmas” se encargó de la incautación, trabajando en conjunto con la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, que supervisó el proceso legal correspondiente.

Este tipo de operativos son parte de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para combatir el contrabando y proteger el mercado local de productos ilegales, asegurando la integridad del comercio en la región.

Las acciones de Gendarmería Nacional reflejan un compromiso firme con la seguridad pública y la legalidad, buscando desactivar redes de contrabando que afectan al país.